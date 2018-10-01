«Нам было страшно»: жительница Уфы спасла двух детей от подозрительного мужчины

СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-01T07:59:45+03:00

Он пытался соврать, что учитель, но дети указали на обратное

Изменить размер текста: A A

На днях молодая уфимка заметила странную компанию. На остановке «Энтузиастов» сидели маргинального вида мужчина с бутылкой пива и двое ребят лет 12-ти.

Девушка решила поинтересоваться у мужчины, кем он приходится подросткам, и получила ответ – учителем. Подозрение горожанки усилилось, и она спросила напрямую у ребят, знаком ли им странный гражданин. Те замялись и внятно ответить не смогли.

Тогда девушка решила воспользоваться известным советом: начать снимать гражданина на телефон. Если намерения у человека недобрые, это может его спугнуть, решила уфимка.

- И что вы думаете, стоило мне извлечь на свет мобильник, как мужичок засуетился, соскочил и потопал к своим авоськам, - пишет девушка в своем посте в Инстраграм.

Когда мужчина ушел, уфимка обратилась к ребятам, напомнив им о рисках общения с незнакомцами.

- Самое ужасное, что детки со мной согласились, а на вопрос: «Почему вы тогда не ушли?!», они ответили: «Нам было страшно, мы его боялись…», - рассказывает девушка.

По ее мнению, иногда дети оказываются излишне доверчивы и боятся показаться невежливыми.

- Родители! Постоянно разговаривайте с малышами, да даже сценки разыгрывайте, договаривайтесь со знакомыми, коллегами, чтобы они попытались увести с площадки ребенка, и посмотрите, как он поступит, - советует девушка.