В Башкирии толпа осадила отдел полиции и требует выдать зачинщиков массовой драки

30 Сент. 21:17 2018-09-30T22:13:40+03:00

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Последствия массовой драки в селе Темясово, что в Баймакском районе Башкирии, продолжают будоражить всю республику. Прямо сейчас у местного отделения полиции в Баймаке, куда доставили некоторых участников потасовки, собралась толпа. Прямую трансляцию происходящего ведут в социальных сетях представители региональной общественной организации «Башкорт».

Судя по всему, первоначально внушительная группа мужчин пришла к отделу полиции с требованием отпустить местных молодых людей, которых задержали минувшей ночью. На момент начала трансляции их было семь человек. Постепенно из дверей отделения под всеобщее ликование и овации один за другим выходили башкирские парни.

Кое-кто из собравшихся требовал выдать им участников драки с другой стороны – выходцев из Северного Кавказа.

По словам одного из вышедших из отделения полиции, с него брали письменное объяснение о том, что он делал на месте потасовки. Речи о допросе или других следственных действиях в отношении него не велась.