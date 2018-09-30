На базе ФК «Уфа» создадут центр подготовки футболистов

СЕГОДНЯ 18:37 2018-09-30T18:37:19+03:00

Об этом заявил Рустэм Хамитов во время встречи с делегацией РФС

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В минувшую субботу, 29 сентября, в Уфу прибыла делегация Российского футбольного союза во главе с и.о президента Александром Алаевым. В ходе беседы с футбольными функционерами глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что в ближайшие два года начнется строительство нового стадиона в Уфе – «Нефтяник» уже не справляется с поставленными задачами. Стоимость нового спортивного объекта оценили в сумму не более 5 млрд рублей.

Кроме того, глава республики заявил, что в Башкирии на сегодняшний день футболом занимаются 50 тысяч человек. На базе ФК «Уфа», которую построили совсем недавно, аккурат к Чемпионату мира по футболу в России, сейчас планируют создать региональный центр подготовки футболистов.