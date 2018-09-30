На границе с Башкирией столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2114, есть погибшие

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-30T17:01:49+03:00

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Накануне на границе Башкирии и Челябинской области произошло смертельное ДТП. На трассе Москва – Челябинск в Саткинском районе Челябинской области КамАЗ столкнулся со встречной «Четырнадцатой» с прицепом. Как пояснили в управлении ГИБДД по Челябинской области, в отечественной легковушке ехали 47-летняя женщина и 51-летний мужчина, а за рулем грузовика находился 33-летний мужчина.

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя КамАЗа – он выполнял обгон и выехал на левую обочину по ходу своего движения. Не смотря на то, что на данном участке обгон разрешен, избежать столкновения с ВАЗ-2114 ему не удалось. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте от полученных травм.

Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.