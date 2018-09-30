Житель Уфы хранил у себя дома крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-30T16:12:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции с поличным задержали жителя Уфы, когда он забирал «закладку» с наркотиками из тайника в лесу близ села Николаевка в Уфимском районе Башкирии. Общий вес «находки» составил около 1,5 килограмма. Как оказалось, мужчина работал курьером в интернет-магазине запрещенных веществ. Он распространял наркотики синтетического и растительного происхождения.

Вскоре в съемной квартире уфимца на улице Зайнаб Биишевой прошел обыск. В шкафу и в морозильнике полицейские обнаружили еще целый ряд запрещенных вещей. Всего у наркоторговца изъяли около 2 кг наркотиков.

Как отметили в пресс-службе МВД по Башкирии, мужчина сам употреблял свой «товар». По факту незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.