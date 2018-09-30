2018-09-30T18:44:27+03:00
Происшествия

В Башкирии во время драки едва не зарезали мужчину

Сейчас подозреваемые в нападении с ножом задержаны
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ночь на воскресенье, 30 сентября, в отделе полиции по Баймакскому району Башкирии раздался звонок. Звонивший сообщил, что в результате конфликта одного из местных жителей ударили ножом. К счастью, потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.

Конфликт, якобы, имел место быть в районе села Темясово, на местном карьере. По словам местных жителей, около 2:30 часов в «первую столицу Башкирии» прибыли неизвестные мужчины на автомобилях и учинили массовую драку с жителями села. Также, по их словам, в конфликте принимали участие выходцы из Северного Кавказа. Под покровом ночи как будто было сожжено несколько автомобилей и вагончиков.

В МВД по Башкирии эту версию не подтвердили. В пресс-службе ведомства отметили, что пострадавший от ножевого ранения мужчина стал жертвой конфликта на бытовой почве.

-На данный момент подозреваемые в нанесении телесных повреждений задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»,- подчеркнули в пресс-службе МВД по Башкирии.

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