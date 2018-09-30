2018-09-30T10:31:21+03:00
Общество

На уборку улиц Уфы вышли 60 тысяч человек

Столицу подготовили к зиме, очистили ее от мусора
Эльвина АПАРИНА
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фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
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Вчера, 29 сентября, в Уфе состоялся общегородской осенний субботник.

Его участниками стали работники жилищно-коммунальных служб, предприятий и организаций, активные горожане, учащиеся общеобразовательных школ, студенты средне-специальных и высших учебных заведений.

Уфимцы подготовили столицу к зиме – очистили город от мусора, листвы, привели в порядок парки и скверы, дороги и дворы.

Несмотря на дождливую погоду, на уборку вышли 60 000 человек.

Стоит отметить, что вчера приём на городской полигон твёрдых коммунальных отходов, мусора, веток и смета осуществлялся бесплатно.

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