На уборку улиц Уфы вышли 60 тысяч человек
Столицу подготовили к зиме, очистили ее от мусора
фото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:
Вчера, 29 сентября, в Уфе состоялся общегородской осенний субботник.
Его участниками стали работники жилищно-коммунальных служб, предприятий и организаций, активные горожане, учащиеся общеобразовательных школ, студенты средне-специальных и высших учебных заведений.
Уфимцы подготовили столицу к зиме – очистили город от мусора, листвы, привели в порядок парки и скверы, дороги и дворы.
Несмотря на дождливую погоду, на уборку вышли 60 000 человек.
Стоит отметить, что вчера приём на городской полигон твёрдых коммунальных отходов, мусора, веток и смета осуществлялся бесплатно.