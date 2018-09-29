Пенсионерку, которой помогали искать родственников, узнали и забрали домой

29 Сент. 17:36 2018-09-29T17:36:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера «Комсомольская правда в Уфе» писала об одинокой пенсионерке, которая потеряла память и не могла вернуться домой. Пожилая женщина с травмой головы была госпитализирована в отделение городской больницы, а в социальных сетях разлетелись фотографии бабушки с призывом откликнуться родственников или знакомых.

Сегодня, 29 сентября, пришла радостная новость: волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщину узнали и забрали ее домой. За пенсионеркой пришла ее дочь. По всей видимости, никто из семьи и не знал, где находится их престарелая родственница и где ее искать.