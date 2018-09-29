2018-09-29T18:12:51+03:00
Общество

В Башкирии назначили нового заместителя премьер-министра

Указом главы республики на эту должность назначен Фанзиль Чингизов
Яна Базекина
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Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
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Сегодня, 29 сентября, стало известно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о назначении бывшего главы администрации Кармаскалинского района Фанзиля Чингизова новым заместителем премьер-министра республики. Ранее своим указом Рустэм Хамитов освободил от должности Николая Хорошилова, которого избрали депутатом Государственного Собрания – Курултая Башкирии шестого созыва.

Фанзиль Чингизов будет курировать вопросы образования, культуры, сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия. В его ведении будет находиться деятельность республиканских Министерства культуры, Министерства образования; Управления по контролю и надзору в сфере образования, Управления по государственной охране объектов культурного наследия. А вот вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которые ранее курировал Николай Хорошилов, теперь будет решать заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Трухан.

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