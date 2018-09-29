В Башкирии сотрудники полиции задержали «черного лесоруба»

29 Сент. 19:30 2018-09-29T19:30:55+03:00

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В Благовещенском районе республики сотрудники полиции выявили факт незаконной вырубки лесных нахождений. «Черным лесорубом» оказался 59-летний местный житель, который срубил три сосны в Орловском участковым лесничестве, нанеся ущерб природе и государству примерно на 42 тысячи рублей. У мужчины изъяли и срубленные сосны, и трактор, и бензопилу, а самому лесорубу ничего не оставалось, как признать свою вину.

- По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.