2018-09-29T19:30:55+03:00
Происшествия

В Башкирии сотрудники полиции задержали «черного лесоруба»

Местный житель незаконно вырубил три сосны
Яна Базекина
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Фото: МВД по РБФото: МВД по РБ
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В Благовещенском районе республики сотрудники полиции выявили факт незаконной вырубки лесных нахождений. «Черным лесорубом» оказался 59-летний местный житель, который срубил три сосны в Орловском участковым лесничестве, нанеся ущерб природе и государству примерно на 42 тысячи рублей. У мужчины изъяли и срубленные сосны, и трактор, и бензопилу, а самому лесорубу ничего не оставалось, как признать свою вину.

- По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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