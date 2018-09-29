2018-09-29T08:58:29+03:00
Общество

В Уфе разыскивают родственников пожилой женщины, потерявшей память

Сейчас пенсионерка находится в отделении больницы №22
Яна Базекина
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Фото: Ирина К.Фото: Ирина К.
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26 сентября в приемное отделение городской клинической больницы № 22 на скорой помощи привезли пожилую женщину с травмой головы. К счастью, ушиб оказался незначительным, и, обработав рану и наложив повязку, пенсионерку отпустили домой. Вот только выяснилось, что женщина страдает потерей памяти и совершенно не помнит – где ее дом. Никаких документов и телефона при бабушке не оказалось.

- Помнит лишь, что ее зовут Галя, и у нее есть дочь Лена, - рассказывает сотрудница больницы Ирина К. – Скорая ее подобрала где-то в Зеленой роще и привезла сюда, особо не разбираясь, кто она такая. Бабуле на вид 65-70 лет, ухоженная, чистенькая.

Весь день пенсионерка просидела в приемном покое, ожидая, что за сейчас за ней придет дочь, но никто так и не появился. Пришлось вызвать полицию, те хотели забрать бабушку в отделение для установления личности, но медперсонал решил госпитализировать ее в отделение, где она находится до сих пор.

Если вы узнали пожилую женщину, или вам что-то известно о ее месте проживания или родственниках, просьба обращаться по номеру 8(987)044-53-73 или в редакцию «Комсомольской правды-Уфа».

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