В Башкирии вновь объявлен карантин по бешенству

25 Сент. 15:16 2018-09-25T15:16:32+03:00

В Управлении ветеринарии РБ рекомендуют жителям республики избегать контакта как с дикими животными, так и бездомными

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В двух районах Башкирии объявлен карантин по бешенству. Указы, подписанные главой Башкирии, уже появились на сайте правовой информации.

С 19 сентября карантин действует в селе Федоровка Федоровского района, а с 17 сентября в деревне Асавбашево Аургазинского района.

На карантинной территории нельзя проводить выставки собак и кошек, торговлю домашними животными, также нельзя заниматься отловом диких животных.

В деревне Асавбашево после проведения плановых профилактических мероприятий у домашней кошки проявились признаки бешенства. Животное напало на хозяев и искусало их. Они изолировали кошку и сообщили об инциденте в ветслужбу. В станции животное скончалось от судорог, а хозяевам оказали первую помощь.

В деревне Смаково карантин объявили из-за собаки. Бездомный пес забежал во двор жилого дома и укусил ребенка. Отцу малыша пришлось убить животное. Его отвезли в лабораторию и выяснили, что он был бешеным. Ребенку пришлось пройти полный курс прививок.

В Управлении ветеринарии РБ рекомендуют жителям республики избегать контакта как с дикими животными, так и бездомными. Не нужно подкармливать и трогать руками бесхозных псов и кошек.