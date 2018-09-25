2018-09-25T15:16:32+03:00
Здоровье

В Башкирии вновь объявлен карантин по бешенству

В Управлении ветеринарии РБ рекомендуют жителям республики избегать контакта как с дикими животными, так и бездомными
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
фото: архив КПфото: архив КП
Изменить размер текста:

В двух районах Башкирии объявлен карантин по бешенству. Указы, подписанные главой Башкирии, уже появились на сайте правовой информации.

С 19 сентября карантин действует в селе Федоровка Федоровского района, а с 17 сентября в деревне Асавбашево Аургазинского района.

На карантинной территории нельзя проводить выставки собак и кошек, торговлю домашними животными, также нельзя заниматься отловом диких животных.

В деревне Асавбашево после проведения плановых профилактических мероприятий у домашней кошки проявились признаки бешенства. Животное напало на хозяев и искусало их. Они изолировали кошку и сообщили об инциденте в ветслужбу. В станции животное скончалось от судорог, а хозяевам оказали первую помощь.

В деревне Смаково карантин объявили из-за собаки. Бездомный пес забежал во двор жилого дома и укусил ребенка. Отцу малыша пришлось убить животное. Его отвезли в лабораторию и выяснили, что он был бешеным. Ребенку пришлось пройти полный курс прививок.

В Управлении ветеринарии РБ рекомендуют жителям республики избегать контакта как с дикими животными, так и бездомными. Не нужно подкармливать и трогать руками бесхозных псов и кошек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера