В Уфе 29-летний мужчина больше недели насиловал школьницу
Злоумышленник был ранее судим за грабеж
фото: архив КП
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В столице Башкирии восьмиклассница подверглась систематическому насилию. По информации портала «ГорОбзор.ру», девочку на протяжении 10 дней насиловал 29-летний уфимец ранее судимый за грабеж. Где происходило преступление, неизвестно.
По данным источника издания, в правоохранительные органы обратились родственники школьницы.
- Подозреваемого задержали, ему вменяют совершение развратных действий сексуального характера, - сообщает портал.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.