2018-09-25T14:35:47+03:00
Происшествия

В Уфе 29-летний мужчина больше недели насиловал школьницу

Злоумышленник был ранее судим за грабеж
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В столице Башкирии восьмиклассница подверглась систематическому насилию. По информации портала «ГорОбзор.ру», девочку на протяжении 10 дней насиловал 29-летний уфимец ранее судимый за грабеж. Где происходило преступление, неизвестно.

По данным источника издания, в правоохранительные органы обратились родственники школьницы.

- Подозреваемого задержали, ему вменяют совершение развратных действий сексуального характера, - сообщает портал.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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