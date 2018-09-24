Даниил Квят может вернуться в Формулу-1

24 Сент. 19:02 2018-09-24T19:02:56+03:00

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Уроженец Уфы, второй в истории российский пилот Формулы-1 Даниил Квят может вернуться в «Королевские гонки». Испанский журналист Хуанхо Саес рассказал о том, что Квят уведомил «Феррари» о переходе в «Торро Россо».

Сейчас россиянин помогает «Феррари» в качестве пилота по развитию и в гонках участия не принимает. В «Торро Россо» Даниил вновь будет боевым пилотом. По данным европейских СМИ, напарником уфимца может стать немец Паскаль Верляйн.

Даниил Квят стал пилотом Формулы-1 в 2014 году, когда ему было 20 лет. Дебютировал гонщик в составе «Торро Россо», но уже в 2015 году пересел за руль «Ред Булл», заменив чемпиона мира Себастьяна Феттеля. В 2016 году Квят вновь вернулся в «Торро Россо», в составе которой выступал до 2017 года.