26-летняя мама двоих детей из Башкирии протестирует новый препарат против рака

22 Сент. 05:32 2018-09-22T05:32:42+03:00

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Жительница Нефтекамска, 26-летняя Ирина Долженкова, продолжает борьбу с раком шейки матки. Совсем недавно она пошла на поправку – у нее исчезли метастазы. Но счастье длилось недолго, и через некоторое время болезнь к матери двух девочек вернулась. Врачи приняли решение применить в ее лечении дорогой препарат Кейтруда вместо химиотерапии.

На днях Ирина рассказала о своем самочувствие и поделилась последними новостями.

- Самочувствие у меня хорошее, временами только поднимается температура до 38,5. На 6 октября купили билеты в Израиль. Раньше полететь не получается, потому что в сентябре в Израиле много выходных, а рабочих дней в неделе всего один-два, - говорит Ирина.

Молодая мама полетит на проверку, которая покажет, как будет действовать препарат Кейтруда на мою опухоль. Ирина надеется, что препарат ей подойдет, и она начнет лечение.

Напомним, что в 2017 году Ирине поставили страшный диагноз – рак шейки матки 4 стадии. Сиротами могли остаться двое малолетних детей Ирины, но она вяла себя в руки и поклялась не сдаваться и выжить любой ценой. Ирина уже получила квалифицированную медицинскую помощь в Израиле. Тогда родители Ирины продали свою квартиру, чтобы собрать необходимую сумму.