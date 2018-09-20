Тактильный мини-парк появился в Уфе в парке Якутова
Излюбленное горожанами место приобретет новый облик
фото: мэрия Уфы
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В парке имени Якутова в Уфе появится тактильный мини-парк для детей с нарушением здоровья.
Первый согласованный с администрацией города проект расположится в парке рядом с Вечным огнем. 80 квадратных метров площади будут оборудованы тактильными стенами, дорожками и сенсорными тумбами.
Дети смогут трогать руками и ногами разнообразный облицовочный материал. Это поможет развитию моторики, координации и мышления.
Как рассказали в мэрии, на площади уже начаты работы по благоустройству: выкопано и вывезено пять машин грунта, засыпана песчано-гравийная смесь, производится укладка бетона и плитки.