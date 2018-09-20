2018-09-20T19:08:44+03:00
Общество

Тактильный мини-парк появился в Уфе в парке Якутова

Излюбленное горожанами место приобретет новый облик
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:

В парке имени Якутова в Уфе появится тактильный мини-парк для детей с нарушением здоровья.

Первый согласованный с администрацией города проект расположится в парке рядом с Вечным огнем. 80 квадратных метров площади будут оборудованы тактильными стенами, дорожками и сенсорными тумбами.

Дети смогут трогать руками и ногами разнообразный облицовочный материал. Это поможет развитию моторики, координации и мышления.

Как рассказали в мэрии, на площади уже начаты работы по благоустройству: выкопано и вывезено пять машин грунта, засыпана песчано-гравийная смесь, производится укладка бетона и плитки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера