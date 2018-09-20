В Башкирии почти три месяца ищут 28-летнюю Елену Пазатову
Ее родные не сразу заявили в полицию
Фото: соцсети
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Полиция Башкирии разыскивает 28-летнюю девушку, пропавшую три месяца назад в Нефтекамске.
Информация о поисках появилась в местных сообществах в социальных сетях. Сообщается, что Елена Пазатова последний раз связывалась с близкими 25 июня, с тех пор – тишина. Поначалу родные не заявляли в полицию, но позже все-таки решили обратиться за помощью.
Приметы пропавшей: рост 167 см, на вид 25 лет, худощавое телосложение.
Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят сообщить в отдел МВД России по городу Нефтекамску - 02 или 2-29-02