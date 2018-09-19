В Уфе бездомные устроили притон прямо перед детским садом
Уфимцы жалуются на бродяг, устроивших притон прямо перед двором их дома и детским садом.
В редакцию «Комсомольской Правды - Уфа» обратился инициативный житель многоэтажки по улице 8 марта 12/3. Мужчина объяснил, что прямо перед их домом бродяги обустроили себе жилище в трех наполовину разрушенных частных домах по улице Ивана Якутова 98, 100 и 102.
По словам уфимца, бродяги постоянно устраивают попойки и драки. Примечательно, что вся эта вакханалия происходит прямо перед детским садом.
- Проход к нашему дому со стороны заброшенных вечером становится опасным – территория никак не освещается. На прилегающей территории лежат битые стекла, - объяснили жильцы.
Уфимцы считают, что вместо места скопления бродяг территорию, при должном желании, можно превратить в уютный сквер.
Жильцы двух подъездов многоэтажки направили обращение со своими подписями в роспотребнадзор Башкирии.
Возле домов часто собираются маргиналы