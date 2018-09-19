В Уфе бездомные устроили притон прямо перед детским садом

19 Сент. 17:35 2018-09-19T17:35:09+03:00

Жители Уфы жалуются на заброшенные дома в центре города

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Уфимцы жалуются на бродяг, устроивших притон прямо перед двором их дома и детским садом.

В редакцию «Комсомольской Правды - Уфа» обратился инициативный житель многоэтажки по улице 8 марта 12/3. Мужчина объяснил, что прямо перед их домом бродяги обустроили себе жилище в трех наполовину разрушенных частных домах по улице Ивана Якутова 98, 100 и 102.

По словам уфимца, бродяги постоянно устраивают попойки и драки. Примечательно, что вся эта вакханалия происходит прямо перед детским садом.

- Проход к нашему дому со стороны заброшенных вечером становится опасным – территория никак не освещается. На прилегающей территории лежат битые стекла, - объяснили жильцы.

Уфимцы считают, что вместо места скопления бродяг территорию, при должном желании, можно превратить в уютный сквер.

Жильцы двух подъездов многоэтажки направили обращение со своими подписями в роспотребнадзор Башкирии.