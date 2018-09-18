Один из домов на улице Российской в Уфе превратился в склад наркотиков
Дом №54А на Российской в Уфе периодически превращается в склад наркотиков. Здесь, со слов жильцов, накробароны прячут закладки, сообщает телеканал «Вся Уфа».
- В 2014 году у нас электромагнитный замок кто-то снимал все время, потом я установил видеокамеры и вот я после этого узнал что у нас много ищут закладки. Люди ищут что-то, заходят, ковыряются. Я в первое время даже не понял, - рассказал телеканалу один из жильцов.
Многое повидали жильцы дома – безобидных курьеров и даже тех, кто страдал от передозировки на лестничной площадке. Также уфимцы поставили в подъезде камеры видеонаблюдения, записи которых они передают полицейским. Однако их количество пока не уменьшается.