2018-09-18T18:05:02+03:00
Происшествия

Один из домов на улице Российской в Уфе превратился в склад наркотиков

Наркобароны прячут закладки в разных уголках многоэтажки
Эльвина АПАРИНА
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фото: скриншот телеканала Вся Уфафото: скриншот телеканала Вся Уфа
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Дом №54А на Российской в Уфе периодически превращается в склад наркотиков. Здесь, со слов жильцов, накробароны прячут закладки, сообщает телеканал «Вся Уфа».

- В 2014 году у нас электромагнитный замок кто-то снимал все время, потом я установил видеокамеры и вот я после этого узнал что у нас много ищут закладки. Люди ищут что-то, заходят, ковыряются. Я в первое время даже не понял, - рассказал телеканалу один из жильцов.

Многое повидали жильцы дома – безобидных курьеров и даже тех, кто страдал от передозировки на лестничной площадке. Также уфимцы поставили в подъезде камеры видеонаблюдения, записи которых они передают полицейским. Однако их количество пока не уменьшается.

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