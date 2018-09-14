Куда сходить в Уфе 14 сентября
На концерт.
В РК " Огни Уфы" ( ул.50-летия Октября, 19) сегодня выступают легенды финского фолк-метала - группа "Korpiklaani". Своим башкирским поклонникам музыканты представят новый альбом под названием "Kulkija" , что в переводе означает "бродяга", " путешественник". (12+)
Начало в 20.00
Цена билетов: 1900-3000 руб.
В ресторане-баре "Bolshoi" (ТДК " Александровский пассаж" , ул. Карла Маркса, 20) покажут знаменитое вокально-танцевальное шоу "Bizarre Show". (18+)
Начало в 21.00
Цена билетов: 2000 руб.
В театр.
В Башкирском театре оперы и балета ( ул. Ленина, 5/1) продолжается XVI Международный фестиваль оперного искусства " Шаляпинские вечера в Уфе". Сегодня в программе вновь перемьерная постановка оперы Шарля Гуно " Фауст". (16+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 300-2600 руб.
В Башкирском театре драмы им. М. Гафури ( ул. Заки Валиди, 34) можно посмотреть драму по нашумевшему роману Гузель Яхиной " Зулейха открывает глаза". (16+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 150-1000 руб.
На хоккей.
В спортивном комплексе" Уфа-Арена" ( ул. Ленина, 114) в рамках 11-ого сезона Чемпионата континентальной хоккейной лиги состоится домашний матч между ХК "Салават Юлаев" (Уфа) и ХХ "Ак Барса" (Казань). (12+)
Начало в 19.00
Цена билетов: 500-2700 руб.