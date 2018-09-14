2018-09-14T06:31:38+03:00
Общество

В Уфе временно перенесут остановку «Бульвар Ибрагимова»

Обратно остановочный пункт вернется 31 мая 2018 года
Яна Базекина
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Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
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В Уфе временно перенесут транспортную остановку «Бульвар Ибрагимова», расположенную напротив дома №81 по улице Ленина. Теперь остановка будет находиться возле дома №69 по той же улице.

Как объяснили в городской администрации, вынужденный перенос остановки связан с реставрацией здания «Дома Самоделкиных», напротив которого она и находится. Старинное здание было построено еще 1913 году, а теперь объект попал в зону застройки одной из строительных компаний, которые пообещали отреставрировать памятник архитектуры.

— Рабочие уже демонтировали декоративные элементы фасада, а сам объект планируют сдать в мае 2019 году, —добавили в пресс-службе уфимской мэрии.

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