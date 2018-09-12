В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков и тумана

12 Сент. 12:07 2018-09-12T12:08:01+03:00

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Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, ночью и утром 12 и 13 сентября на территории республики ожидается резкая смена погодных условий. По данным Башгидрометцентра в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2 градуса. На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость 500 м и менее, подчеркнули в ведомстве.

В МЧС по Башкирии уточняют, что в связи с похолоданием есть риск гибели сельскохозяйственных культур. В ведомстве рекомендуют принять меры по защите растений.

- Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью, - пояснили в ведомстве.