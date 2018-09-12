2018-09-12T14:03:43+03:00
Общество

Житель Башкирии кулаками забил насмерть своего знакомого

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, 9 сентября в Федоровскую центральную районную больницу доставили 35-летнего местного жителя с телесными повреждениями. Спустя сутки мужчина, уроженец села Булякай, скончался, не приходя в сознание. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 8 сентября подозреваемый и потерпевший распивали спиртное в доме у своей общей знакомой в селе Кузьминовка. Внезапно между ними возникла ссора, в ходе которой он нанес своему оппоненту град ударов кулаками по голове.

-Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, кроме того, следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

На данный момент проводятся судебные экспертизы и необходимые следственные действия, подчеркнули в ведомстве.

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