На трассе в Башкирии сгорела фура

12 Сент. 06:37 2018-09-12T06:37:54+03:00

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Вчера, 11 сентября, около 9 утра водители, ехавшие по трассе М-5, могли наблюдать пугающую картину. На выезде из города Октябрьский в направлении Бавлов стояла огромная фура, охваченная пламенем. Горящий большегруз, припарковавшийся на обочине, очевидцы засняли на видео.

На кадрах видно, что вокруг пылающего грузовика собрались люди. Есть ли среди них водитель фуры, не ясно. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Причина возгорания автомобиля также неизвестна.