Персоны Башкирии, которые нас удивляли в 2021 году

Фото: https://www.instagram.com/

2021 год в Башкирии запомнился разными событиями и персонажами. Республика пережила волны ковида, морозы, жару и успешно провела международные мероприятия в условиях пандемии.

В нашем материале мы вспоминаем персонажей, которые своими действиями удивляли жителей региона. В список попадут публичные люди, которых все знают.

АЛЕКСАНДР СИДЯКИН

Фото: https://www.instagram.com/a_sidyakin/

Возглавляет список удивительных персонажей хороший друг Радия Хабирова и до недавних пор руководитель его администрации. Бывший депутат Госдумы приехал в регион сразу после возращения Хабирова, и начал курировать самые сложные вопросы. Последний – создание в Уфе объединенного супервуза.

Успешная карьера Сидякина в администрации продолжалась до ноября 2021 года. Тогда он публично заявил, что уходит на работу руководителем ЦИК федеральной «Единой России». 4 декабря его окончательно утвердили в роли начальника комитета. Такое решение чиновника удивило многих.

СЕРГЕЙ ГРЕКОВ

Фото: Администрация Уфы

Еще один давний знакомый Радия Хабирова, ставший полноценным мэром Уфы в январе 2021 года. Скажем честно, что в медиапространстве все ждали от фигуры нового градоначальника своих инициатив и независимости от республиканских властей. Но на деле все получилось иначе. Сейчас Греков создает вокруг себя публичный образ интеллигентного «министра Уфы», который внимает каждому слову руководства республики. Удивляет то, что успешный бизнесмен из 90-ых ведет себя таким образом.

Простых жителей Уфы Греков удивил тем, что полностью провалил борьбу с гололедом в начале зимы. Позже мэр в привычной (или нет?) для себя манере скромно признал ошибку и пообещал все исправить.

АЛАН МАРЗАЕВ

Фото: https://www.instagram.com/marzatti_a/

Этот удивительный чиновник за год смог поработать сразу двумя министрами. В марте Радий Хабиров отстранил его от работы руководителем Минтранспорта, а уже летом назначил министром ЖКХ.

В декабре в сети появилась запись разговора, якобы сделанная во время совещания коммунальщиков. Один из присутствующих нецензурно отчитывает провинившихся сотрудников уфимской администрации. Автор утверждает, что ругающийся персонаж – Алан Марзаев. В правительстве республики эту информацию подтвердить не смогли.

РУСТАМ НАБИЕВ

Фото: https://www.instagram.com/rustam_nabiev92/

Блогер, чудом выживший во время обрушения казармы в Омске, в этом году на руках покорил вершину горы Манаслу . Высота этой точки - 8 тысяч метров. Но на этом останавливаться наш герой не хочет. Осенью он признался, что хочет слететь в космос.

В декабре Набиев вместе с супругой неожиданно улетел в Болгарию. Там он поставил себе иностранную прививку от коронавируса.

ТИМЕР ХАБИРОВ

Фото: vk.com

Самым маленьким персонажем нашей удивительной подборки стал младший сын Радия Хабирова. Малыш появился на свет 26 января.

Глава региона выкладывал в соцсети фото беременной супруги Каринэ, но об остальных моментах не распространялся. Даже на своей большой пресс-конференции он напрочь отказался отвечать на вопрос о поле ребенка.

Имя Тимер также стало необычным для тех, кто не знает башкирского языка. Оно переводится как «железный».