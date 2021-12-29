QR-коды, трезвый Дед Мороз и Снегурочка-циркачка: сколько стоит порадовать ребенка на Новый год в Уфе

В Уфе можно заказать Деда Мороза на любой вкус - и поющего, и не курящего Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И не верится, что уже послезавтра Новый год! А значит, скоро на елках зажгутся огоньки, а детвора будет водить хороводы и рассказывать стишки Деду Морозу. Кстати, а вы уже заказали поздравления от бородатого дедушки и его внучки? Если нет, поторопитесь. Услуги аниматоров в этом году пользуются огромной популярностью. А «Комсомолка» подскажет, какие самые необычные поздравления предлагают в Уфе Деды Морозы и Снегурочки, и сколько обойдется такое поздравление в новогоднюю ночь.

НАШ ДЕД МОРОЗ НЕ ПЬЕТ И МАТОМ НЕ РУГАЕТСЯ

Думаете, под конец новогодней ночи все Деды Морозы оказываются в состоянии некондиции? А вот уфимское агентство гарантирует, что их артисты не пьют, не курят и даже не ругаются, тем более матом. Все артисты – сплошь профессионалы с огромным опытом, сшитыми на заказ костюмами, а чтобы не случилось неприятных казусов, каждого дедушку проверяет служба безопасности, так что под бородой ваши фамильные жемчужные бусы никто вынести не сможет. Ну и, конечно, сертификаты о пройденной вакцинации и свежие результаты ПЦР-тестов – у каждого аниматора.

Ценник за получасовое стандартное выступление – от 1500 рублей.

Всех Дедов Морозов проверила служба безопасности. Фото: Авито

ПОЮЩИЙ ДЕД МОРОЗ И СЮРПРИЗ ОТ СНЕГУРОЧКИ

В борьбе за клиентов аниматоры соревнуются между собой в изобретательности и знаниях новых трендов. Простыми поздравлениями и скучными хороводами сейчас уже никого не удивишь. Дед Мороз не только должен сам песни слушать, но сам своими вокальными данными удивлять. Вот, например, этот добрый дедушка вместе с красавицей-внучкой не только в любую точку города (и за город тоже) приедут, но и спляшут, и споют, и зажигательный флешмоб организуют, и загадками озадачат. А в конце праздника всех присутствующих ожидает специальный сюрприз от Снегурочки (какой – не уточняется, иначе что за сюрприз получится!). Что все сказочные герои вакцинированы – само собой разумеется.

Ценник от 1500 рублей (в зависимости от продолжительности и выбранной программы).

ДЕД МОРОЗ, АККОРДЕОН И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

А вы когда-нибудь водили хоровод под «В лесу родилась елочка» - и под настоящий аккордеон? Музыкальный Дед Мороз всего за тысячу рублей и споет, и лихо сыграет на аккордеоне, и хоровод поводит. Если душа просит праздника и песни, можно дополнительно пригласить настоящую профессиональную вокалистку, которая исполнит все новогодние шлягеры в «эстрадном или академическом жанре». В конце всем вручат на память фотографии (и похвастаются сертификатом о вакцинации).

Ценник – от 1000 рублей за получасовое поздравление. Если хочется сэкономить, можно выбрать экспресс-поздравление – вся та же программа, но в ускоренном 15-минутном режиме и всего за 600 рублей.

Хотите "Елочку" под аккордеон? Легко! Фото: Авито

БОРОДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Гордость Деда Мороза – в его шикарной бороде, справедливо полагают еще в одном агентстве аниматоров. Действительно, судя по фото, бороде их актеров позавидовал бы и Лев Толстой. Сведения о том, что актеры не пьют и курят, особенно кстати: кому бы понравилась роскошная борода, воняющая табаком? Отдельный бонус: у Деда Мороза нет радикулита, и он лихо отплясывает у елочки, а Снегурочка и вовсе владеет цирковым искусством, поэтому умеет показывать фокусы. У всех есть медкнижки, сертификаты о вакцинации и действующие ПЦР-тесты.

Стоимость выступления – от 500 рублей.

За отдельную доплату дедушка со Снегурочкой домчат даже за город. Фото: Авито

ФОКУСЫ, АКВАГРИМ И АКТЕРЫ ТЮЗА

Где взять настоящих профессионалов своего дела? «Завербовать» актеров ТЮЗА! А что, они подход к любому маленькому зрителю найдут. Например, Снегурочка – и профессиональная певица, и актриса, и даже художница. А Дед Мороз мастерски показывает фокусы и отлично поет. А само поздравление – это целый новогодний спектакль-сказка, в котором принимают участие не только дети, но и их родители и бабушки-дедушки. В качестве бонуса – шоу мыльных пузырей и аквагрим.

Ценник получасовой поздравительной программы – от 990 рублей.