Подай заявку ты сейчас и получи бесплатно газ

В 2021 году в России стартовала программа догазификации, цель которой – обеспечить дешевым топливом максимальное количество жителей страны. В том числе тех, у кого бюджет сильно ограничен.

В этой статье вы узнаете, о чем идет речь, сколько это стоит, куда звонить и как долго ждать. А также получите ответы на другие важные вопросы.

КАКИЕ УСЛОВИЯ?

Есть несколько важных условий:

1. В населенном пункте уже есть газ. То есть ваш населенный пункт газифицирован, но газ не проведен в отдельные дома. Программа будет хорошим подспорьем именно для этих людей.

2. Бесплатно – до границ участка. Остальные мероприятия, в том числе, проведение линий по участку и внутри дома, уже нужно будет оплатить из своего кармана.

3.Использование газа для личных нужд (бытовые, в том числе отопление).

4. Наличие документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на дом или землю

Как пояснили в Росреестре Башкортостана владельцы должны поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на свою недвижимость – земельный участок, жилой дом и иметь на руках соответствующие документы. Если у собственника таких документов нет, то для участия в программе ему необходимо сначала оформить право собственности на земельный участок и дом, и уже после этого подать заявку. Необходимыми документами для осуществления кадастрового учета земельного участка является межевой план, для осуществления кадастрового учета дома – технический план. Эти документы готовят кадастровые инженеры.

Под догазификацию попадает более 177 тысяч домовладений в 2,6 тыс. населенных пунктах Башкирии. То есть, это более половины всех сел республики!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Выберите удобный для вас способ, чтобы подать заявку на подключение:

Оффлайн:

- в клиентских центрах компании «Газпром газораспределение Уфа»,

- в офисах МФЦ.

Онлайн:

- на портале Единого оператора газификации

(https://connectgas.ru ).

- на сайте компании «Газпром газораспределение Уфа» (www.bashgaz.ru)

- на портале Госуслуги

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?

Когда должны подключить к газу именно ваш дом, можно узнать в пообъектном плане-графике газификации на сайте Минстроя РБ.

Точный срок подключения будет определен в договоре на основании заявки.

ЭТО ТОЧНО БЕСПЛАТНО?

Точно. От основной газовой трубы до границы вашего участка газ проведут. Нужно будет оплатить прокладку газовой трубы по участку к дому и газовое оборудование (котел, водонагреватель, трубы, счетчики и т.д). Теперь можно сэкономить как минимум несколько десятков тысяч рублей. А то и несколько сотен тысяч!

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?

Чтобы проблем с подключением не возникло, подготовьте заранее пакет документов: - паспорт, ИНН, СНИЛС; - копии документов, подтверждающих право на дом или землю;

- ситуационный план (схема, на которой указаны участок и дом). Можно нарисовать схему вручную, запросить ее в местной администрации или воспользоваться публичной кадастровой картой pkk.rosreestr.ru/.

ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ БОЛЬШЕ?

Не придется. Тариф устанавливает государство, он един для всех. Когда и по какой программе вы получили газ – не имеет значения.

МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ НА ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗА?

В Башкирии льготным категориям граждан выдают сертификаты на газификацию дома. Этим сертификатом можно оплатить поставку и монтаж оборудования (плита, котел, колонки, счетчик, сигнализатор загазованности).

А ЕСЛИ МОШЕННИКИ?

Часто разного рода жулики, прикрываясь разными госпрограммами и выгодными предложениями для населения, наживаются на доверчивых людях. И в первую очередь жертвами преступников становятся пожилые люди. Как не быть обманутым?

На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации. Никакие сторонние организации, частные или государственные, отношения к программе социальной газификации не имеют! Так что если к вам в дом пришли люди в голубых жилетах, проверьте их удостоверение.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: КАК ПОЛУЧИТЬ ГАЗ В ДОМ

Шаг 1: Проверьте, входит ли ваша деревня/село/поселок в программу газификации (https://connectgas.ru/gasification_program)

Шаг 2: Рассчитайте примерную стоимость подключения (какое оборудование нужно купить и сколько потратить на монтаж) - https://connectgas.ru/calculator

Шаг 3: Подайте заявку на подключение газа. Отследить статус обращения можно в личном кабинете.

КОНТАКТЫ

Позвонить в газораспределительную организацию: +7 (800) 347-8-800 (бесплатно со стационарных телефонов); +7 (347) 286-21-07 (по тарифам); +7 (987) 471-71-04 (по тарифу оператора сотовой связи).