Купить любой ценой: попытались найти в Уфе настоящую красную икру. Что из этого получилось

Ну какой же новогодний стол без бутербродов с красной икрой?

Ну, какой новогодний стол можно представить без оливье, мандаринов и бутербродов с красной икрой? К сожалению, цены на главный новогодний деликатес в этом году взлетели до неприличной планки: продавцы под новый год ломят ценник от 6100 до 7200 тысяч за килограмм в развес. И особенно обидно заплатить такие большие деньги и нарваться на откровенную подделку или испорченный продукт. Между прочим, Роспотребнадзор выпустил целую памятку, как правильно выбирать икру и каким критериям должен соответствовать настоящий продукт.

«Комсомолка» отправилась по продуктовым рынкам и супермаркетам в поисках настоящей красной икры. Узнаем, можно ли найти в Уфе качественный деликатес и при этом не разориться?

ИКРА ИКРЕ РОЗНЬ

Для начала разберемся, что такое икра лососевых пород. Красную икру получают из горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи, форели и семги, при этом по внешнему виду, вкусовым качествам и, конечно, цене они будут различаться.

Икра кеты самая крупная (икринки до 9 мм), желто-оранжевого цвета, имеет слегка горьковатый привкус и твердую оболочку. Стоимость под Новый год за килограмм взлетела до 7200 рублей. Самая популярная икра – икра горбуши, она темно-оранжевого цвета, а размер икринок около 3-5 мм. Цена – 5800 за килограмм. Икра нерки ярко-красного цвета и с небольшой горчинкой, размер икринок 3-4 мм. Цена – 7000 за килограмм. Самой питательной и вкусной считается икра кижуча – размер икринок 3-4 мм, цвет красный, стоимость – 6900 за кг. Самая мелкая икра – икра чавычи, размер икринок не превышает 2-3 мм, она бывает желтого и красного цвета (зависит от времени и места вылова рыбы). Ценник – высокий, 7200 за килограмм.

Под Новый год в магазинах иногда устраивают распродажу икры - с неплохой скидкой Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Как отличить суррогат от настоящей икры? Внимательно изучаем упаковку. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри.

По-хорошему, в составе икры должна быть только сама икра и соль, но таким деликатесом, наверное, можно полакомиться, только если вы живете на Дальнем востоке. Если вы покупаете икру в жестяных или стеклянных банках, без консервантов тут не обойтись. Разрешенные консерванты Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213, а вот Е-239 (уротропин) строго запрещен, так как она выделяет формальдегид.

Если в банке встречается много лопнувших икринок, и они буквально плавают в жидкости, то значит икра была изготовлена из некачественного перемороженного сырья. Удовольствия от такой икры вы точно не получите, и, скорее всего, она будет сильно горчить. Если в банке много розового сока, который начал пениться, то вероятно икра испорчена. Есть ее нельзя – можно отравиться.

Если вы покупаете икру на развес, у вас есть шанс перед покупкой внимательно рассмотреть ее, а если повезет – и продегустировать. Обратите внимание: икринки не должны сильно блестеть и скользить. Это говорит о том, что продавец с помощью растительного масла «реанимировал» залежалый товар.

Отличить имитированную икру тоже довольно просто. В натуральных икринках легко разглядеть ядро, а еще они легко лопаются при нажатии. Если опустить икру в горячую воду, то настоящая побелеет и опустится на дно, а имитированная просто растворится, окрасив воду.

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ: СТРУКТУРИРОВАННАЯ КРАСНАЯ ИКРА

А вы пробовали когда-нибудь структурированную красную икру? Мой вам добрый совет: и не пробуйте никогда, так как на вкус она еще хуже имитированной, вот только стоит в 2-3 раза дороже.

Купить баночку структурированной икры меня уговорила словоохотливая продавщица из «Светофора». Мол, покупатели в восторге: покупают баночку, а на следующий день возвращаются и закупают еще 10. А цена-то – почти даром, всего лишь 182 рубля за 90-граммовую баночку.

На первый взгляд – ничем не отличается от своих собратьев. Жестяная банка зеленого цвета, срок годности не выбит, а отпечатан. Если банку потрясти, то икра в банке не булькает, а значит жидкости там по минимуму. Берем!

Структурированная икра по вкусу еще хуже имитированной из желатина Фото: Яна БАЗЕКИНА

Уже дома открываем банку: икринки ярко-оранжевого цвета, крупные, одна к одной. Дегустируем… морщимся и выплевываем. Что за гадость? А вот и разгадка: в составе вместо самой икры рыбный бульон, экстракт бурых водорослей, соль, сахар, растительное масло, куча консервантов и усилителей вкуса и неожиданно – глицерин. Веселый оранжевый цвет икорке придает экстракт паприки. То есть, по сути, икрой тут и не пахло, но чего можно было ожидать за такую цену?

Делаем вывод: структурированная икра – точно не вариант сэкономить на деликатесе. Лучше на эти деньги купить кусочек красной рыбы и сделать бутерброды с ней.

СРЕДНИЙ ЦЕННИК: ИКРА ИЗ СУПЕРМАРКЕТА

Отправляемся в популярный гипермаркет. Там шанс нарваться на подделку гораздо меньше по сравнению с покупкой у частников на рынках. Лайфхак: если хотите сэкономить, внимательно изучите акции, которые предлагают магазины. Например, нам удалось попасть на распродажу, когда абсолютно всю икру можно было купить со скидкой в 50 процентов!

Фасованная икра неидеальна, но вполне съедобна Фото: Яна БАЗЕКИНА

Итак, берем на пробу две банки зернистой икры первого сорта от разных производителей весом в 90 и 140 граммов. Цена (повторимся с 50-процентной скидкой) 289 и 485 рублей соответственно. Состав одинаковый: икра-зерно лососевых рыб, соль пищевая, масло подсолнечное, консерванты Е 200-211, стабилизатор Е 415. Никаких запрещенных добавок, ароматизаторов и усилителей вкуса не обнаружено. Первая икра изготовлена в Санкт-Петербурге, вторая в Новосибирске, а значит, и там, и там использовалось замороженное сырье. Но справедливости ради изучив даже самые дорогие варианты мы не нашли икры, изготовленной непосредственно на дальневосточном производстве.

Важно, чтобы в составе икры не было консерванта Е-239, он ядовит Фото: Яна БАЗЕКИНА

Открываем: на первый взгляд икра выглядит неплохо. Конечно, в банке много жидкости, почти четверть икринок раздавлены в кашу. Производитель не указал, из какой именно рыбы бралась икра, но по внешнему виду это икра горбуши. Жидкость не мутная, не пенится, имеет характерный рыбный запах. Сама икра на вкус слегка горчит, но некритично. Ядра в икринках легко различить, а значит, это не имитированная икра. В целом – достойный вариант для новогоднего стола.

Вывод: в жестяных и стеклянных банках икра хоть из замороженного сырья, но довольно приличная на вкус и без опасных консервантов. А если ухватить икру по скидке, можно и неплохо сэкономить.

ВАРИАНТ ПОДОРОЖЕ: ПОКУПАЕМ ИКРУ НА РАЗВЕС В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ

Если вы не хотите покупать кота в мешке и желаете точно знать заранее, что будете подавать на стол, лучше брать икру на развес. Можно отправиться на рынок или в специализированный магазин, где продают икру, рыбные деликатесы и морепродукты. Сразу предупредим: цены чаще всего тут запредельно высокие. Зато продавец не только расскажет все о продукте, предоставит все необходимые документы, а также даст продегустировать икру (кто-то любит с горчинкой, кто-то предпочитает нежный вкус).

Стоимость икры на развез достигает 7200 за килограмм Фото: Яна БАЗЕКИНА

Икра на развес продается в небольших пластиковых контейнерах, минимальный вес фасовки – 100 граммов. Внешний вид – выше всяких похвал. Икринки ровные, одна к одной, джуса (икорного сока – Ред.) тоже по минимуму.

Ну что же, эксперимент есть эксперимент. Скрепя сердце, отсчитываем 610 рублей за 100-граммовый контейнер с икрой горбуши. На вкус… вы знаете, мы не великие знатоки икры и ни разу не гурманы, поэтому особой разницы между икрой на развес и фасованной в жести мы особо не почувствовали. Небольшая горчинка, приятное послевкусие, икринки легко лопаются на языке… Так стоит ли переплачивать?

ЧТО В ИТОГЕ?

Вдоволь надегустировавшись икры, хочется сделать пару важных выводов. Первое: держитесь подальше от дешевой структурированной икры, та еще гадость. Второе: покупая фасованную икру, внимательно читайте состав – чем меньше консервантов и добавок, тем вкуснее. И ищите скидки, если повезет, деликатес не будет сильно бить по карману. Третье: икра на развес очень красиво выглядит внешне, но по вкусу фантастической разницы с фасованной нет. Зато перевес по цене – ого-го! И наконец, чтобы не провести новогоднюю ночь возле фаянсового друга с отравлением, никогда не покупайте икру с рук, а только в проверенных магазинах и рынках. В противном случае велик риск нарваться на подделку.