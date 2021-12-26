В Уфе грабители в масках при помощи магнита ворвались в кассу банка и похитили крупную сумму

Сейчас полицейские устанавливают личности и разыскивают преступников по всему городу

В Уфе посреди белого дня двое неизвестных ограбили банк. Мужчины в масках и с предметом, похожим на пистолет, ворвались в кассу отделения «Росбанка» на улице Цюрупа и под угрозой расправы потребовали от кассира деньги.

Момент дерзкого ограбления попал на камеры видеонаблюдения. Правда, установить личности подозреваемых по одним только кадрам с них пока не представляется возможным. По неподтвержденной пока информации, преступники забрали из кассы около 4 млн рублей и сложили купюры в мусорный мешок.

При этом кассир якобы успела нажать на тревожную кнопку, но злоумышленники сбежали до приезда группы быстрого реагирования. Они запрыгнули в припаркованный у офиса банка автомобиль и скрылись. По данным телеграм-канала Shot, преступники смогли войти в помещение, где сидит кассир, при помощи магнита, которым они подперли дверь, когда женщина ушла на обед.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии, по следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы. Злоумышленников теперь разыскивают сотрудники полиции.

Ранее в Башкирии налетчики чаще все-таки взламывали банкоматы, чем совершали грабежи в масках, нападая на кассиров.

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