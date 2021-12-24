И сто тысяч за квадрат - не предел: эксперт дала прогноз цен на недвижимость в Уфе в 2022 году

В следующем году обрушения цен на недвижимость в Уфе ждать не приходится Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2021 год походит к концу и в некоторых сферах нашей жизни и отраслях экономики уже можно подводить краткие итоги. Например, ни для кого не секрет, что из-за ряда факторов в Башкирии, как и по всей России, возникло необычное явление на рынке недвижимости. Весь этот год параллельно росли цены на квадратные метры и повышался спрос на жилье, в том числе, на «вторичку». Но что же готовит нам год грядущий? Каков прогноз по рынку недвижимости на 2022 год, например, в Уфе?

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

На эти вопросы в беседе с «КП-Уфа» подробно ответила руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева. И так, что же ждет потенциальных покупателей жилья в 2022 году?

- Основной фактор, который сейчас влияет на цены – это инфляция. Ипотечные ставки, которые выросли за последние месяцы, они оказывают влияние, скорее на количество сделок. Разница в ставках сейчас не определяет, возьмет человек ипотечный кредит или нет, - говорит Елена Андреева.

По ее словам, из-за того, что цены на квадратные метры за последние два года сильно выросли, определяющим фактором при покупке жилья в ипотеку, стал объем доступного кредита. То есть, все упирается в те сбережения, которыми люди обладают.

- Это значит, что основная задача покупателя – получить нужную сумму кредита и подобрать жилье, которое ему подойдет, - отмечает руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт».

ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ НЕДВИЖИМОСТИ

Стоимость жилья в Уфе растет последние два года и останавливаться не собирается Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Елена Андреева подчеркивает, что у повышения ставки Центробанка и следующим за этим решением повышения ставок по ипотеке, была конкретная цель – остановить быструю инфляцию. И частично эта цель будет достигнута, считает эксперт.

- Но не стоит ожидать, что рынок недвижимости пойдет вниз, инфляция все равно будет. Застройщики прогнозируют в любом случае рост цен на новостройки – он будет продолжаться из-за повышения себестоимости строительства. Не в таких объемах как совсем недавно, но рост будет. Новостройки однозначно дешеветь не будут, средние ценники будут за 100 тысяч рублей за квадрат в хороших проектах, - говорит Елена Андреева.

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА

Что касается «вторичного» жилья, то его стоимость «подтягивается» к новостройкам, когда те дорожают.

- В начале года рынок «вторички» будет более спокойным, но по итогам 2022 года инфляционный рост здесь также ожидаем, - говорит руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт».

Как отметила Елена Андреева, существенного снижения цен на рынке недвижимости в Уфе ожидать не стоит.

- Как вывод для всех здесь можно сделать? Время – дороже денег. Если хотите решать свои жилищные вопросы – решайте здесь и сейчас. Потому, что обратная сторона развивающихся сейчас процессов – обесценивание накоплений. Кроме того, что растут цены на новостройки, растут потребительские цены, так еще и накопления обесцениваются. Это все создает финансовые ограничения при покупке жилья, - подчеркнула эксперт.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

По субъективной оценке эксперта, новостройки в Уфе даже на стадии начала строительства будут «стартовать» с цены примерно от 100-120 тысяч рублей за квадратный метр. На окраинах города, несколько дешевле.

В Уфе новостройки даже в отдаленных районах уже достигли стоимости 100 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Если же мы говорим о «вторичке», то понятно, что она подтягивается. Сейчас это условно, 80 тысяч за «квадрат» и выше. Есть еще большое расслоение между жильем старого формата и нового. Например, условно, квартиры одинаковой площади в хрущевках-панельках стоит намного дешевле, чем в рядом стоящем доме последних лет постройки. Поэтому цены будут от 80-90 и выше, - отмечает Елена Андреева.

По ее словам, с прогнозами цен на вторичное жилье трудно угадать, так как люди ожидают, что они начнут «откатываться» назад.

- Но, нет, не будет на «вторичку» цена снижаться. Не хотелось бы снова говорить про инфляцию, но все же ходят в магазины, видят цены. Это же все касается и недвижимости, - подытожила руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт».