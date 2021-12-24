Пока трескучих морозов, при которых дети могли бы не ходить в школу, нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня ночью в Башкирию пришли первые ощутимые заморозки: местами столбики термометров опустились до -27, а по ощущениям казалось, что на улице все -30. Уже утром родительские чаты в мессенджерах посыпались вопросами: а идут ли дети в школу? В Минобре Башкирии напомнили, при какой температуре школьники могут не ходить в школу, тем более что до конца недели в республике будет довольно морозно.

В ведомстве уточнили, что в любом случае решение вести ребенка в школу или нет во время сильных морозов принимают сами родители и под свою ответственность. При этом сами школы будут работать в любом случае и при любой погоде. Поэтому даже если на занятия придет всего пара-тройка учеников, урок все равно состоится.

Вообще, в целях профилактики ОРВИ среди школьников, в школу можно не ходить следующих температурных показателях:

- 25° С и ниже: в 1-4 классах.

- 27° С и ниже: в 5-8 классах,

- 32° С и ниже: в 9-11 классах.

Тут стоит отметить, что эти показатели действительны в условиях города. Если ребенок проживает в сельской местности, то можете минусовать от них еще 2 градуса: -23° С, - 25° С и -30° С соответственно.

Кстати, если вы все же решили оставить ребенка дома, обязательно предупредите об этом классного руководителя, ведь в школе ведется ежедневный отчет об ученической посещаемости.

А может ли сама школа отменить занятия из-за морозов? Как оказалось. да. Но только при условии, что температура воздуха в кабинетах, столовой. актовом зале и коридорах опустится ниже -18 градусов. Во всех остальных случаях учебные занятия прекращаться не будут. Если все же уроки придется отменить, то школа обязана предупредить об этом родителей и организовать учебу в дистанционном формате.