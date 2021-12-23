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Спорт23 декабря 2021 11:54

Легенды «Салавата Юлаева»: вспоминаем лучших воспитанников к юбилею уфимского хоккейного клуба

Среди выпускников «юлаевской» спортшколы есть настоящие звезды мирового хоккея
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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В ноябре этого года уфимскому ХК «Салават Юлаев» исполнилось 60 лет

В ноябре этого года уфимскому ХК «Салават Юлаев» исполнилось 60 лет

В этом году любимый хоккейный клуб всех жителей Башкирии «Салават Юлаев» отмечает 60-летний юбилей. Команда, названная в честь национального героя башкирского народа, появилась в феврале 1961 года, а в ноябре того же года дебютировала в официальных соревнованиях. «Комсомолка» поздравляет самую любимую команду республики с Днем рождения и вспоминает лучших воспитанников «юлаевской» спортивной школы. А среди тех, кто делал первые шаги в карьере на уфимском льду, есть звезды мирового хоккея.

МАСТЕРА ПРОШЛОГО

Начнем с того, кого мы можем считать лучшими среди многочисленных воспитанников «Салавата Юлаева». Здесь, как известно, лишь один, хотя и достаточно субъективный критерий – успехи на международной арене. Не будем углубляться в вопросы о силе или слабости различного уровня соревнований и возьмем за основу результат отдельно взятого игрока в составе национальной сборной.

Игорь Кравчук сейчас работает на тренерском поприще. Фото: ФХР

Игорь Кравчук сейчас работает на тренерском поприще. Фото: ФХР

На сегодняшний день самым титулованным воспитанником «Салавата Юлаева» был и остается защитник Игорь Кравчук. Свой путь в большой хоккей он начал в Уфе в далеком 1983 году и за продолжительную карьеру стал двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Лишь Кубок Стэнли ему не покорился, хотя в 1992 году Кравчук играл в финале в составе «Чикаго Блэкхокс».

Ирек Гимаев занимается развитием любительского хоккея. Фото: Ночная хоккейная лига

Ирек Гимаев занимается развитием любительского хоккея. Фото: Ночная хоккейная лига

Еще один мастер хоккея и выпускник спортшколы «Салавата Юлаева» – Ирек Гимаев. В «юлаевской» форме он впервые вышел на лед в 1976 году. В составе сборной СССР он трижды выигрывал золото чемпионатов мира по хоккею и одни раз завоевал бронзу. Есть в его активе и две золотые медали молодежных чемпионатов мира – высшую награду молодежного хоккея Ирек Гимаев привозил на родину в 1976 и 1977 годах.

Александр Семак сейчас занимает пост спортивного директора ЖХК «Агидель»

Александр Семак сейчас занимает пост спортивного директора ЖХК «Агидель»

Замыкает тройку лучших воспитанников «Салавата Юлаева» образца прошлого века Александр Семак. Играл он на позиции центрфорварда и за карьеру в составе национальной сборной завоевал золотую медаль чемпионата мира 1990 года, а также взял серебро в 1987-м и бронзу в 1991-м.

МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ

Есть среди воспитанников «Салавата Юлаева» звезды мировой величины и из числа действующих игроков. Например, защитник Андрей Зубарев в составе сборной России стал Олимпийским чемпионом по хоккею в 2018 году. А еще в его активе есть золотая медаль чемпионата мира 2014 года. Сегодня Андрей после длительного перерыва вновь выходит на лед в «юлаевской» форме – в родную команду он вернулся перед началом этого сезона.

Андрей Зубарев с июля 2021 года вновь выступает за родную команду. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Андрей Зубарев с июля 2021 года вновь выступает за родную команду. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Самый молодой воспитанник ХК «Салават Юлаев», которого бесспорно можно назвать звездой мирового хоккея – голкипер Андрей Василевский. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной России, но на Олимпийских играх, к сожалению, сыграть по ряду причин не смог. Также на международной арене Василевский завоевал две бронзовые медали чемпионатов мира – в 2017 и 2019 годах.

Андрей Василевский этим летом привез в Уфу Кубок Стэнли. На фото: Андрей вместе с отцом, также экс-голкипером «Салавата» Андреем Леонидовичем

Андрей Василевский этим летом привез в Уфу Кубок Стэнли. На фото: Андрей вместе с отцом, также экс-голкипером «Салавата» Андреем Леонидовичем

Летом 2021 года Андрей Василевский впервые в истории привез в Уфе Кубок Стэнли. Самую престижную награду мирового хоккея он завоевывал дважды – в 2020 и 2021 годах. А еще воспитанник «юлаевской» спортшколы является обладателем индивидуальных трофеев «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ) и «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку плей-офф).

Салават ЮлаевСпорт: ХОККЕЙ