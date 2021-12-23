Легенды «Салавата Юлаева»: вспоминаем лучших воспитанников к юбилею уфимского хоккейного клуба

В ноябре этого года уфимскому ХК «Салават Юлаев» исполнилось 60 лет

В этом году любимый хоккейный клуб всех жителей Башкирии «Салават Юлаев» отмечает 60-летний юбилей. Команда, названная в честь национального героя башкирского народа, появилась в феврале 1961 года, а в ноябре того же года дебютировала в официальных соревнованиях. «Комсомолка» поздравляет самую любимую команду республики с Днем рождения и вспоминает лучших воспитанников «юлаевской» спортивной школы. А среди тех, кто делал первые шаги в карьере на уфимском льду, есть звезды мирового хоккея.

МАСТЕРА ПРОШЛОГО

Начнем с того, кого мы можем считать лучшими среди многочисленных воспитанников «Салавата Юлаева». Здесь, как известно, лишь один, хотя и достаточно субъективный критерий – успехи на международной арене. Не будем углубляться в вопросы о силе или слабости различного уровня соревнований и возьмем за основу результат отдельно взятого игрока в составе национальной сборной.

Игорь Кравчук сейчас работает на тренерском поприще. Фото: ФХР

На сегодняшний день самым титулованным воспитанником «Салавата Юлаева» был и остается защитник Игорь Кравчук. Свой путь в большой хоккей он начал в Уфе в далеком 1983 году и за продолжительную карьеру стал двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Лишь Кубок Стэнли ему не покорился, хотя в 1992 году Кравчук играл в финале в составе «Чикаго Блэкхокс».

Ирек Гимаев занимается развитием любительского хоккея. Фото: Ночная хоккейная лига

Еще один мастер хоккея и выпускник спортшколы «Салавата Юлаева» – Ирек Гимаев. В «юлаевской» форме он впервые вышел на лед в 1976 году. В составе сборной СССР он трижды выигрывал золото чемпионатов мира по хоккею и одни раз завоевал бронзу. Есть в его активе и две золотые медали молодежных чемпионатов мира – высшую награду молодежного хоккея Ирек Гимаев привозил на родину в 1976 и 1977 годах.

Александр Семак сейчас занимает пост спортивного директора ЖХК «Агидель»

Замыкает тройку лучших воспитанников «Салавата Юлаева» образца прошлого века Александр Семак. Играл он на позиции центрфорварда и за карьеру в составе национальной сборной завоевал золотую медаль чемпионата мира 1990 года, а также взял серебро в 1987-м и бронзу в 1991-м.

МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ

Есть среди воспитанников «Салавата Юлаева» звезды мировой величины и из числа действующих игроков. Например, защитник Андрей Зубарев в составе сборной России стал Олимпийским чемпионом по хоккею в 2018 году. А еще в его активе есть золотая медаль чемпионата мира 2014 года. Сегодня Андрей после длительного перерыва вновь выходит на лед в «юлаевской» форме – в родную команду он вернулся перед началом этого сезона.

Андрей Зубарев с июля 2021 года вновь выступает за родную команду. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Самый молодой воспитанник ХК «Салават Юлаев», которого бесспорно можно назвать звездой мирового хоккея – голкипер Андрей Василевский. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной России, но на Олимпийских играх, к сожалению, сыграть по ряду причин не смог. Также на международной арене Василевский завоевал две бронзовые медали чемпионатов мира – в 2017 и 2019 годах.

Андрей Василевский этим летом привез в Уфу Кубок Стэнли. На фото: Андрей вместе с отцом, также экс-голкипером «Салавата» Андреем Леонидовичем

Летом 2021 года Андрей Василевский впервые в истории привез в Уфе Кубок Стэнли. Самую престижную награду мирового хоккея он завоевывал дважды – в 2020 и 2021 годах. А еще воспитанник «юлаевской» спортшколы является обладателем индивидуальных трофеев «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ) и «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку плей-офф).