Турция, отдыхай!: куда отправиться и где отдохнуть в Башкирии на длинные новогодние каникулы

На каникулах самое время отправляться с детьми за город Фото: Андрей АБРАМОВ

А вы уже решили, чем займетесь на новогодних каникулах? Туроператоры манят горящими путевками и скидками на пятизвездочные отели, но здравый смысл подсказывает держаться подальше от отдыха за рубежом, пока не утихла пандемия ковида. Чтобы не киснуть неделю на диване, дожевывая прошлогодние салаты, можно отправиться в небольшое путешествие по Башкирии. А «Комсомолка» подскажет лучшие места, где можно отдохнуть и повеселиться как с семьей и детьми, так и большой дружеской компании.

ПАВЛОВКА: СКУЧНО ТОЧНО НЕ БУДЕТ

Павловка прекрасна в любое время года, поэтому в нашем списке она занимает первое место, куда можно отправиться отдыхать на новогодние каникулы. Здесь представлены варианты проживания и развлечений на любой вкус. Любителям активных развлечений наверняка придется по вкусу экстремальное катание на снегоходах по диким тропам, горнолыжные трассы и тюбинг. Можно арендовать горные лыжи или отправиться на каток, а вечером погреться и расслабиться в сауне или хамаме. Для тех, кто предпочитает тишину и уединение, предоставлены оборудованные теплые беседки с мангальной зоной, где можно пожарить мясо или выпить ароматного чаю. Не беспокойтесь за детей: за ними присмотрят аниматоры, которые уже подготовили множество веселых конкурсов и мастер-классов.

Фото: fok-ufa.ru

Например, турбаза «Звездный» предлагает акцию – «Семейные зимние каникулы». Цена за номер – от 2800 до 6800 рублей в сутки (чем дольше проживаешь – тем дешевле). Для детей предусмотрены подарки – мастер-классы, катание на снегоходах и тюбингах.

ЗЮРАТКУЛЬ: СЛОВНО В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ

А помните, как здорово было в детстве проводить каникулы в деревне у бабушки? Дом пахнет деревом и яблоками, потрескивают дрова в печке… Если хочется хоть на неделю вернуться в детство и отдохнуть от городской суеты, можно отправиться в национальный парк Зюраткуль, что находится Челябинской области, совсем неподалеку от границы с Башкирией. Многие турбазы здесь стилизованы под небольшие деревушки с очаровательными бревенчатыми домиками. Тут можно во дворе лепить снеговиков или кататься с горки, попариться в настоящей русской бане, выпить травяного чая с медом из самовара, а вечером погреться возле печи. А можно отправиться на мараловую ферму «Медвежья радость» и полюбоваться на оленей, кабанов, зайцев и вьетнамских свинок (билет приобретается отдельно на входе) или посетить питомник настоящих ездовых собак.

Фото: турбаза-сибирка.рф

Ценники на проживание зависят от выбранной турбазы. Например, турбаза «Ледяной фонтан» с настоящей деревенской атмосферой предлагает 4-местный домик за 6 тысяч рублей в сутки с 31 декабря по 2 января и за 4 тысячи – со 2 по 8 января.

ЗИЛИМ: ПОБЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Если в ваших планах снять стресс, полностью отключившись от городской суеты и оставшись наедине с природой – вам в Зилим. Потрясающий вид на горы, прогулки по зимнему лесу, легенды о башкирских языческих отшельниках, которые обитали тут раньше – впечатлений хватит на весь оставшийся год! Из развлечений – баня (настоящая, по-черному!), конные прогулки, а также прогулки до знаменитой скалы Мамбет – на санях или на надувном банане. Дети (да и взрослые) с удовольствием будут кормить лошадей душистым сеном, кататься с горки на санках и ледянках. Для заядлых рыбаков предлагается зимняя рыбалка.

Зюраткуль прекрасен зимой и летом

Турбаза «Культамак» предлагает заселиться в уютный шестиместный номер по цене 6500 за сутки или в восьмиместный – за 8 тысяч рублей. За удовольствие попариться в баньке по-черному придется доплатить еще 3 тысячи за 2 часа, а за экскурсию в санях до Мамбета – 2500.

Фото: instagram.com/kultamak

ТОРАТАУ: В ГОСТИ К КЫШ БАБАЮ

А вы знали, что в Башкирии есть свои собственные Дед Мороз и Снегурочка? Да, а зовут их Кыш Бабай и Кархылыу, и они снова приглашают к себе в гости. Это прекрасный вариант поездки выходного дня, если из-за работы выбраться на несколько дней не получается.

Праздничная юрта Кыш Бабая снова открылась у подножия знаменитого шихана Торатау, поэтому если вы снова хотите оказаться в настоящей сказке – приезжайте, только учтите, что нужна предварительная запись, ведь желающих много, а Кыш Бабай один.

Фото: geopark-toratau.ru

Кроме гостевого домика, тут будет работать развлекательная площадка, где можно с ветерком погонять на снегоходах или надувном банане, покататься на санях, научиться стрелять из настоящего башкирского лука или научиться чему-то новому на тематических мастер-классах. Ну и, конечно, куда же без красавицы-елки и ледовых горок! Подкрепиться или выпить горячего чая после веселья можно в одном из киосков быстрого питания

Цена входного билета на 20-минутное представление от башкирского Дедушки Мороза и его внучки – 250 рублей с человека. Вход на саму территорию городка свободный, но развлечения платные – от 250 рублей.

КАПОВА ПЕЩЕРА: БАШКИРСКИЙ КОЛОРИТ И ДИКАЯ ПРИРОДА

Окрестности Шульган-Таша прекрасны и зимой, и летом, так что и в новогодние каникулы сюда точно стоит приехать за незабываемым отдыхом. Деревянные уютные коттеджи готовы принять как семью с детьми, так и парочку, приехавшую в поисках романтики, так и веселую дружескую компанию. Горячее трехразовое питание с элементами башкирской кухни обеспечено, но, если хотите – можете самостоятельно устроить барбекю-вечеринку в мангальной зоне с беседками. Ну и, конечно, куда без бани с ароматными вениками и растиранием снегом – для богатырского здоровья. Развлечения – тоже на любой вкус: хочешь – катайся на тюбинге, коньках или лыжах, хочешь – стреляй из лука, хочешь – поучись верховой езде. В программе также экскурсия в заповедник и музей Шульган-Таш. Ну и, конечно, незабываемые пейзажи, от которых захватывает дух!

Туристическая база «Капова Тур» предлагает специальный новогодний тур с 3 по 5 и 6 по 8 января. Цена тура – 8500 (включает в себя проживание, питание, баню и некоторые развлечения). Детям до 6 лет – стоимость тура составляет 1500, с 6 до 12 лет – 6800.