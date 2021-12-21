«Все были в шоке!»: в Башкирии на торжественном открытии новогодней елки рухнула горка

А начинался праздник очень даже весело. Фото: администрация Белорецкого района

Совсем не по плану пошло торжественное открытие новогодней елки в Белорецке – прямо во время праздничных гуляний рухнула деревянная детская горка, и лишь чудом обошлось без жертв. Несколько детей прямо с праздника отправились в травмпункт, остальные отделались синяками и испугом. О том, как все произошло, «КП-Уфа» рассказала местная жительница, которая пришла на праздник вместе с трехлетним сыном.

«СЫН ПОЛУЧИЛ СИНЯК И ОЧЕНЬ ИСПУГАЛСЯ»

Торжественное открытие елки состоялось в субботу, 18 декабря. В этот день на городской площади собрались и взрослые, и дети, которым не терпелось полюбоваться парадом Дедов Морозов и Снегурочек, поводить хоровод у елки и, конечно, с ветерком прокатиться с горки.

- Народу было очень много. На площади установили две деревянные горки – одна большая, а другая маленькая – для малышей. И вот она-то неожиданно и обрушилась – рухнул вниз деревянный пол прямо вместе с детьми и еще двумя родителями. Дети плакали и кричали, все были сильно испуганы. Потом приехала скорая, двоих или троих ребят забрала в травмпункт, остальные в шоковом состоянии разошлись по домам. Мой сын тоже получил синяк, а еще очень испугался и весь вечер проплакал, - жалуется Алина С. (имя изменено по просьбе героини – Ред.).

При этом больше всего женщину возмутило то, что горку подлатали, сколотив сломанные доски, буквально за 5 минут – мол, дорогие детишки, катайтесь дальше. А когда в администрации отчитывались о проведенном празднике, никто даже и не вспомнил про инцидент.

- Ужасное отношение к своим же горожанам. Страшно представить, что если бы кто из детей пострадал серьезно – кто бы за это понес ответственность? - возмущается белоречанка.

ВЕДЕТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ

Впрочем, в администрации Белорецкого района не стали замалчивать ситуации и даже объяснили, из-за чего обрушилась горка. Оказалось, что виноваты в этом сами взрослые.

- Действительно, произошло частичное разрушение посадочной платформы малой деревянной детской горки из-за большого скопления на ней детей и сопровождающих взрослых. Конструкция горки сертифицирована, заводского изготовления. У 3 детей и одного взрослого зафиксированы синяки и царапины. В настоящее время ведется расследование причин происшедшего с участием подрядчика, - уточнили в мэрии.

«МОЖЕТ, ГОРКУ КТО ИЗ ЧИНОВНИКОВ С ДАЧИ ПРИВЕЗ?»

Мнения горожан по поводу случившегося разделились. Кто-то считает, что изначально горка была установлена не по правилам и рано или поздно обязательно бы рухнула.

- Ни одна горка не должна рушиться, если на ней слишком много детей. Мы видели, на каких гвоздях держалось это «произведение искусства». Такая горка для дачи, а не для города! Может, кто-то ее из чиновников привез с дачи за ненадобностью? – задается вопросом местная горожанка Юлия Б.

- Одна горка на весь центр - это очень мало, лучше уж и не ставили бы. И под горкой должна быть опора, а не пустота, могли бы льдом выложить. Но и стоять, конечно, взрослые там не должны. Хотя дело все же в установке, - согласна с ней Альбина С.

Другие сходятся во мнении, что на детскую горку должны залезать только дети, а не их родители. И вообще задача взрослых – следить за тем, чтобы дети не толпились и толкались, чтобы скатиться первыми.

- Все произошло на моих глазах. Это было ужасно, горка битком была! Как еще не задавили и не затоптали друг друга? Когда горка рухнула, все были в шоке, а потом дети продолжали лезть даже на сломанную! – отмечает Альбина З.

- А родители чем думали? Взрослые мужики стояли наверху со своими детьми, передавали их прямо через головы, чтобы в очереди не стоять! Малыши на голову лезли друг к другу! А все потому что, на весь праздник всего две горки! – возмущается Милана Л.