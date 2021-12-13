«Салават Юлаев» впервые за четыре года победил «Ак Барс» в Казани

После победы над принципиальным соперником «Салават Юлаев» закрепился на третьей строчке турнирной таблицы Востока. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Принципиальное противостояние уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» на этот раз завершилось победой подопечных Томи Ламса со счетом 4:2. Третье в этом регулярном чемпионате КХЛ «Зеленое дерби» состоялось в минувшее воскресенье, 12 декабря, в столице Татарстана.

Стоит отметить, что уфимские хоккеисты не могли победить в Казани аж с 2017 года. Да и вообще, этот матч для «Салавата» стал первым поединком против «Ак Барса», завершившимся победой в 2021 году. Болельщики прекрасно помнят серию плей-офф минувшего сезона и два предыдущих матча этих команд в этом регулярном чемпионате. Именно поэтому этот Кубок «Чак-чак Cup», который вручается победителю «Зеленого дерби», стал таким долгожданным для «юлаевцев».

БИТВА ЗА ЧЕТЫРЕ ОЧКА

Перед началом встречи команды соседствовали в турнирной таблице, поэтому победитель «Зеленого дерби» должен был единолично занять третью строчку в Восточной конференции КХЛ. Как говорят сами хоккеисты, предстояла «битва за четыре очка».

С первых же минут команды бросились в атаку. Место в воротах «Ак Барса» занял Тимур Билялов, а последний рубеж «Салавата» перекрыл Юха Метсола.

Первый игровой отрезок для команд завершился боевой ничьей – 1:1. Счет в матче открыли хоккеисты «Салавата Юлаева» - шайбу в большинстве забросил Сакари Маннинен. Голевая передача на счету Виктора Тихонова. Почти под занавес периода казанцы счет сравняли – в равных составах отличился Дмитрий Воронков.

Во втором периоде команды забросили на двоих три шайбы. Сначала игроки «Салавата» забросили две шайбы с разницей в три минуты, а незадолго до окончания игрового отрезка казанцы смогли отыграть одну шайбу. У «юлаевцев» в большинстве забросил Тему Хартикайнен, а в равных составах забил Николай Кулемин, сделав счет 3:1. «Ак Барс» смог ответить на это только шайбой Кирилла Петрова. На второй перерыв команды ушли при счете 3:2.

КИПЯЩИЕ СТРАСТИ

Второй период для болельщиков запомнился еще и удалением до конца игры нападающего «Салавата» Петра Хохрякова. Судьи посчитали, что он атаковал в голову игрока «Ак Барса» Дмитрия Воронкова и назначили ему дисциплинарный штраф. В итоге Хохряков получил дисквалификацию на пять матчей. В свою очередь, Воронков получил травму и на лед в этом матче больше не вышел.

В третьем игровом отрезке команды играли на встречных атаках и довольно высоких скоростях. Но практически до самой финальной сирены счет на табло оставался неизменным. Лишь в самом конце наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поменял голкипера на шестого полевого игрока. Однако для перевода игры в овертайм этого не хватило. Точку в матче поставил Сакари Маннинен, забросивший в пустые ворота.

Итог – 4:2 в пользу «Салавата Юлаева».