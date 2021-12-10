«ЕГЭ нужно отменить!»: народный учитель Башкирии с 60-летним стажем – об образовании, репетиторах и неуверенных учениках

Нынешним школьникам приходится не сладко: их заставляют зубрить, а не думать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все чаще приходится слышать от знакомых учителей: современные дети – ленивые и глупые. Им скучны учебники, их не заставить прочитать книгу, а все свободное время они проводят в гаджетах. Заслуженный учитель Башкирии, народный учитель РФ, педагог, почти 60 лет проработавший в школе и посвятивший свою жизнь детям, Лиза Агадуллина уверена: это полная ерунда! Проблема не в детях, а в самих учителях, а также в современной системе образования. О том, почему ЕГЭ нужно отменить, из-за чего учителя все чаще выгорают на работе, и почему не каждый отличник может стать победителем олимпиад – в материале «Комсомолки».

«РАНЬШЕ ДЕТЕЙ УЧИЛИ ДУМАТЬ»

Лиза Агадуллина работает в школе с 1959 года – начинала пионервожатой, потом стала преподавать химию и биологию. В 1996 году Лиза Киямовна пришла работать учителем химии в уфимскую школу №42, а также стала готовить олимпиадников в Республиканском башкирском лицее-интернате. На счету у заслуженного педагога более 100 победителей городских, республиканских и всероссийских олимпиад по химии. Многие ее выпускники получили звания кандидатов и докторов наук и сейчас работают в крупнейших вузах и научных предприятиях. А в 2017 году Лиза Киямовна получила из рук Владимира Путина нагрудный знак к почетному званию «Народный учитель России». Сейчас заслуженный педагог уже на пенсии, но связь со своими учениками не теряет до сих пор.

Лиза Киямовна получила почетную награду лично из рук Президента РФ. Фото: Лиза Агадуллина

На вопрос, в чем главное отличие современного образования от классического образования в СССР, Лиза Агадуллина отвечает просто: раньше детей учили думать, а сейчас они просто зубрят школьную программу.

- Времена меняются. Я работала по той методике, по которой училась еще сама: учила детей думать, а не зубрить. Мы создавали проблемные ситуации, ставили какие-то вопросы, и дети начинали размышлять. Сразу было видно, у кого есть живой ум, интуиция – так выявлялись будущие олимпийцы. Ученик ведь может хорошо знать материал, даже окончить школу с золотой медалью, но при этом никогда не победить на олимпиаде. А кто-то, наоборот, по другим предметам может иметь тройки, зато на моем – он думает! И становится олимпийцем, - вспоминает учитель.

А вот современная система образования, по мнению Лизы Киямовной, полностью «зациклена» на ЕГЭ. Получается, что дети просто зазубривают материал: первый вопрос, второй, третий. Все по шаблону, по стандарту.

- Те, кто занимается зубрежкой, не могут думать. Их о чем-то спросишь не по теме, а они сразу начинают «плыть». Вот так и выходят из вузов сотки и тысячи офис-менеджеров, которые выполняют рутинную работу, где думать не надо, - отмечает заслуженный учитель. – Так что я однозначно за отмену ЕГЭ.

ПОВАЛЬНАЯ МОДА НА РЕПЕТИТОРОВ - ЗЛО

Еще одной проблемой современного образования Лиза Агадуллина называет повальную моду на репетиторов. Ведь многие родители, желая посоревноваться знаниями своего чада, нанимают для него репетиторов уже в первом классе. А кто-то даже не вылезает из кредитов, ведь услуги репетиторов нынче – удовольствие не из дешевых.

- И чем дороже репетитор, значит, он опытнее, лучше – так ведь все думают. Как-то провели опрос среди 11-классников: в одном классе только двое готовятся к экзаменам самостоятельно, остальные все ходят к репетиторам. Видимо, сейчас другим способом в вуз не поступить. Причем учат только те предметы, которые будут учитываться при поступлении, а по остальным полный пробел в знаниях, - сетует учитель.

При этом, как считает Лиза Агадуллина, во многом виноваты сами учителя. Если раньше ученик ходил заниматься к кому-то дополнительно – это считалось позором для учителя. Значит, не смог объяснить. Не уследил.

- С отстающими занимались сами ребята, мы оставались после уроков. Пока ребенок не усвоит материал – не останавливались. Сейчас такого нет. Многим учителям лишь бы отвести урок, а запомнил ли ребенок что-то, понял ли – уже не волнует. Равнодушие – самый страшный грех. Таким учителям не место в школе… - уверена заслуженный педагог России.

Заслуженный учитель подготовила десятки республиканских победителей олимпиад по химии. Фото: Лиза Агадуллина

«СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ УМНЕЕ НАС»

Так что же с нынешним поколением? Которое не любит читать, а познавать мир предпочитает через интернет? Не все еще потеряно?

- Кто говорит, что нынешнее поколение глупое – глубоко заблуждается. Вы посмотрите на современных деток – они же такие умные, они соображают лучше нас! Дети способные, у них развитый, живой ум, они быстро находят выход из любого положения. И гаджеты в этом помогают. А что дети не любят читать скучные учебники – так и нужно заинтересовать предметом! Учитель должен знать и любить свой предмет и уметь увлечь им учеников. Я, например, на своих уроках вообще учебником не пользовалась. Мы приводили примеры, спорили, обсуждали – так тема гораздо быстрее воспринимается. А уже дома можно было закрепить знания и по учебнику. Если дети заинтересованы, они начинают соревноваться между собой – сами ищут дополнительный материал, штудируют разные источники, чтобы потом блеснуть своими знаниями. Вот так и появляются олимпийцы! А если все сводится к сухой зубрежке – кому это будет интересно! – уверена Лиза Агадуллина.

О СИЛЕ ВНУШЕНИЯ И ЧУДЕСАХ

Помимо любви к своему предмету учитель должен искренне любить своих учеников. Дети очень чуткие к ласке и похвале, и даже отпетые двоечники начинают получать пятерки, если в них поверят.

Учитель должен любить и уважать своих учеников, тогда они ответят взаимностью Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я своим ученикам никогда не ставила двойки. Зачем мне кому-то портить настроение! Дети знали, что я каждого люблю, как своего ребенка, переживаю за него. Ну и главное, нужно дать ученику поверить в себя и свои силы. Помню, был у меня ученик в классе - такой красивый мальчик, а заикался. Сильно он стеснялся, ведь в классе над ним подтрунивали. А я ему и говорю – мол, не переживай, многие великие ученые заикались. И он поверил в это, и класс поверил, что он умный, поэтому и заикается… И вы знаете: мальчик вырос и стал кандидатом наук! Недавно приходил ко мне поздравить с юбилеем – принес целую корзину блинов и пирогов, который испек своими руками, - улыбается Лиза Киямовна.

Вспоминает заслуженный учитель и еще один случай – точнее, настоящее чудо! Как-то довелось Лизе Агадуллиной заниматься на дому с восьмиклассником. У мальчика была опухоль мозга, и в перерывах между лечением он проходил школьную программу.

- И я ему как-то говорю – вот выучим мы химию, в институт поступишь. Маму будешь лечить, папу… И тут у него загорелись глаза! Каждое наше занятие он ждал, как праздник! И знаете: он смог победить рак. Он действительно поступил в медицинский университет и стал довольно известным врачом. Видите, любовь и вера действительно творят чудеса, - вспоминает учитель.

К сожалению, как признается Лиза Киямовна, такие неравнодушные учителя сейчас редкость. Бывает и такое, что человек получил педагогическое образование, а пойти работать некуда – вот и идет он в школу. А платили бы в цветочной палатке продавцам больше – пошел бы торговать. Но это неправильно, ведь учитель – это не профессия, а призвание всей жизни.

ПРЕСТИЖ ВУЗА ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

Еще одной проблемой современного образования Лиза Агадуллина называет то, что у талантливых выпускников нет особых перспектив, чтобы остаться в Башкирии. И даже выплата в 100 тысяч рублей, которую назначил Радий Хабиров каждому стобалльнику при условии, что он поступил в башкирский вуз – не будет иметь никакого значения.

- Талантливые выпускники в первую очередь смотрят не на деньги, а на университет. Зачем им какие-то 100 тысяч, если, получив достойное образование они могут получать в разы больше. Престиж вуза гораздо важнее. А кто захочет остаться – останется и без всяких денег. У нас в Уфе только нефтяной вуз предлагает достойные условия для своих студентов – и повышенные стипендии, и создают свои базы в школах. В других университетах такого нет. Большинство моих олимпийцев тоже уехали из Башкирии – в Татарстан, Сочи… Там пока условий больше, - признается педагог.