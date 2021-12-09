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Политика9 декабря 2021 10:07

Троллейбусы, трактора и продукты: о чем Хабиров договорился с Лукашенко в Минске

Башкирские чиновники и бизнесмены посетили белорусские предприятия
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Радий Хабиров встретился и с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Радий Хабиров встретился и с президентом Беларуси Александром Лукашенко

В начале этой рабочей недели высокопоставленные чиновники, руководители госпредприятий и бизнесмены из Башкирии отправились налаживать новые контакты в Беларусь. В состав официальной делегации, прибывшей в Минск 6 декабря, вошли глава республики Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров.

За несколько дней представители республики провели ряд важнейших встреч на высшем уровне, посетили крупнейшие предприятия Беларуси, открыли представительство Башкирии в Минске и возложили цветы к мемориалам павших в годы Великой Отечественной войны в столице страны и в Хатыни.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Во время рабочей встречи Радия Хабирова с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко местные журналисты поинтересовались у главы Башкирии, как эффективно развивать экономику в условиях санкций со стороны Запада.

- От санкций страдает не только Беларусь. Многие предприятия Российской Федерации тоже находятся под санкциями. Но мы научились работать в этих условиях: например, взаимодействовать с предприятиями Крыма.Мне кажется, здесь нужен трезвый расчет, правильное техническое мышление, умение находить самые разные решения. Мы находимся под санкциями уже довольно долгое время. И говоря, например, о сельском хозяйстве Башкортостана, могу сказать спасибо санкциям, - заявил Радий Хабиров.

Башкирская делегация возложила цветы к мемориалу павшим в Великую Отечественную войну в Хатыни

Башкирская делегация возложила цветы к мемориалу павшим в Великую Отечественную войну в Хатыни

О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ

Причиной наметившегося в последнее время снижения товарооборота между Башкирией и Беларусью, как известно, стала пандемия коронавируса. Во время общения с белорусскими журналистами глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что развивать экономику необходимо здесь и сейчас, не оглядываясь на эпидемиологическую обстановку. А тесное сотрудничество с Минском поможет республике обеспечить дальнейшее развитие во многих отраслях.

- Коронавирус когда-то уйдет - это первое. Второе – мы научились с ним бороться, соблюдать санитарные нормы. У нас довольно высокий процент вакцинации.Но мы рассуждаем так: если сейчас упустим время для сотрудничества с Беларусью, другие побегут впереди нас. Поэтому нам очень важно было приехать сюда. Подчеркиваю, наш визит носит не ритуальный, а вполне деловой характер. Причем в составе делегации не только чиновники. С нами – руководители промышленных, сельскохозяйственных предприятий, - заявил Радий Хабиров.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

По итогам переговоров отраслевых министров Башкирии с руководством Беларуси была достигнута договоренность о поставках 40 новых троллейбусов из Минска в Уфу. Хабиров также предложил купить у белорусских коллег их трамвай, чтобы затем «разобрать его на части» и выяснить, какие детали могут изготавливать в Башкирии. Таким образом, предприятия из соседнего государства и нашей республики планируют создать кооперацию по их производству.

К слову, договорилась башкирская делегация и о возможной совместной сборке новейшего гусеничного транспорта белорусского производства. Комплектующие планируют привозить из Минска, а сами машины будут собирать на предприятии «Башсельхозтехника».

Башкирская делегация побывала на знаменитом заводе сверхтяжелых машин «БЕЛАЗ»

Башкирская делегация побывала на знаменитом заводе сверхтяжелых машин «БЕЛАЗ»

По итогам официального визита делегации Башкирии в Беларусь власти договорились значительно увеличить товарооборот между Уфой и Минском. Стороны считают, что нынешняя цифра в 217,2 млн долларов за девять месяцев 2021 года не отображает всего потенциала двухстороннего сотрудничества.

- Ориентир вполне очевиден: нам надо восстановить товарооборот в 700 млн долларов. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. Уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы, – подытожил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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