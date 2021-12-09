Троллейбусы, трактора и продукты: о чем Хабиров договорился с Лукашенко в Минске

Радий Хабиров встретился и с президентом Беларуси Александром Лукашенко

В начале этой рабочей недели высокопоставленные чиновники, руководители госпредприятий и бизнесмены из Башкирии отправились налаживать новые контакты в Беларусь. В состав официальной делегации, прибывшей в Минск 6 декабря, вошли глава республики Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров.

За несколько дней представители республики провели ряд важнейших встреч на высшем уровне, посетили крупнейшие предприятия Беларуси, открыли представительство Башкирии в Минске и возложили цветы к мемориалам павших в годы Великой Отечественной войны в столице страны и в Хатыни.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Во время рабочей встречи Радия Хабирова с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко местные журналисты поинтересовались у главы Башкирии, как эффективно развивать экономику в условиях санкций со стороны Запада.

- От санкций страдает не только Беларусь. Многие предприятия Российской Федерации тоже находятся под санкциями. Но мы научились работать в этих условиях: например, взаимодействовать с предприятиями Крыма.Мне кажется, здесь нужен трезвый расчет, правильное техническое мышление, умение находить самые разные решения. Мы находимся под санкциями уже довольно долгое время. И говоря, например, о сельском хозяйстве Башкортостана, могу сказать спасибо санкциям, - заявил Радий Хабиров.

Башкирская делегация возложила цветы к мемориалу павшим в Великую Отечественную войну в Хатыни

О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ

Причиной наметившегося в последнее время снижения товарооборота между Башкирией и Беларусью, как известно, стала пандемия коронавируса. Во время общения с белорусскими журналистами глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что развивать экономику необходимо здесь и сейчас, не оглядываясь на эпидемиологическую обстановку. А тесное сотрудничество с Минском поможет республике обеспечить дальнейшее развитие во многих отраслях.

- Коронавирус когда-то уйдет - это первое. Второе – мы научились с ним бороться, соблюдать санитарные нормы. У нас довольно высокий процент вакцинации.Но мы рассуждаем так: если сейчас упустим время для сотрудничества с Беларусью, другие побегут впереди нас. Поэтому нам очень важно было приехать сюда. Подчеркиваю, наш визит носит не ритуальный, а вполне деловой характер. Причем в составе делегации не только чиновники. С нами – руководители промышленных, сельскохозяйственных предприятий, - заявил Радий Хабиров.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

По итогам переговоров отраслевых министров Башкирии с руководством Беларуси была достигнута договоренность о поставках 40 новых троллейбусов из Минска в Уфу. Хабиров также предложил купить у белорусских коллег их трамвай, чтобы затем «разобрать его на части» и выяснить, какие детали могут изготавливать в Башкирии. Таким образом, предприятия из соседнего государства и нашей республики планируют создать кооперацию по их производству.

К слову, договорилась башкирская делегация и о возможной совместной сборке новейшего гусеничного транспорта белорусского производства. Комплектующие планируют привозить из Минска, а сами машины будут собирать на предприятии «Башсельхозтехника».

Башкирская делегация побывала на знаменитом заводе сверхтяжелых машин «БЕЛАЗ»

По итогам официального визита делегации Башкирии в Беларусь власти договорились значительно увеличить товарооборот между Уфой и Минском. Стороны считают, что нынешняя цифра в 217,2 млн долларов за девять месяцев 2021 года не отображает всего потенциала двухстороннего сотрудничества.

- Ориентир вполне очевиден: нам надо восстановить товарооборот в 700 млн долларов. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. Уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы, – подытожил президент Беларуси Александр Лукашенко.