Башкирские биатлонисты сверкнули на международных соревнованиях

Эдуард Латыпов. Фото: СБР

Старт биатлонного сезона подарил отличные новости для башкирских болельщиков. Эдуард Латыпов подтвердил свой статус лидера сборной России. С первой гонки он демонстрирует стабильный ход и практически во всех стартах входит в десятку лучших. Первая медаль тоже не заставила себя долго ждать.

В эти выходные состоялась мужская эстафета, и на самом ответственном четвертом этапе за Россию бежал Латыпов. Получилось не идеально. Башкирский биатлонист из-за не самой удачной стрельбы зашел на штрафной круг, но все-таки удержал призовое место и не выпал из тройки. Эта «бронза» стала первой медалью в сезоне для сборной на этапах Кубка мира.

- Сейчас первые гонки, нужна стабильность и борьба за высокие места, - сказал после матча Латыпов в эфире телеканала «Матч-ТВ».

Параллельно, похоже, налаживаются дела у Антона Бабикова. Сейчас опытный биатлонист выступает за вторую команду на этапах Кубка IBU, и два его последних результата по-настоящему впечатлили.

Сначала Бабиков в норвежском Шушене выиграл спринт, а через день повторил успел в масс-старте. При этом оба раза показал очень неплохую скорость на лыжне – именно с ней у спортсмена были большие проблемы в последние сезоны.

- На трассе показал хороший ход, за что благодарю команду – мне помогали на каждой части дистанции, - прокомментировал свой результат радостный Бабиков.

Антон Бабиков. Фото: СБР

Теперь самое главное – не растерять форму в ближайших стартах и доказать тренерам, что он должен соревноваться на Кубке мира, и не на IBU. Предпосылки к попаданию в основную сборную есть.

К слову, биатлонистов с завоеванными медалями поздравил и глава Башкирии Радий Хабиров:

- Наши спортсмены и их тренеры – большие молодцы! Удачи и побед! – говорится в сообщении руководителя региона.

Напомним, что нынешний зимний сезон является олимпийским. Игры стартуют в феврале в Пекине.