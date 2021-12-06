ФК «Уфа» вновь скатился в зону вылета

«Уфу» подвели два удаления. Фото: ФК "Динамо"

К матчу 17-го тура футбольный клуб «Уфа» имел в своем активе серию из шести матчей без поражений. В последний раз подопечные Алексея Стукалова проигрывали еще 3 октября в домашней игре с «Уралом».

В связи с этим в стане московского «Динамо», являющего одним из лидеров нынешнего сезона, к оппоненту отнеслись с большой серьезностью. Ожидался бескомпромиссный матч, результат которого предсказать было невозможно. Но это в теории.

В реальности дебют для «Уфы» получился обескураживающим. Только футболисты разбежались, как в центре поля Кротов не успел и прямой ногой влетел в Шиманьского. На повторе нарушение смотрелось жутко – стопроцентная прямая красная карточка. Поляка экстренно унесли на носилках, ему можно пожелать только здоровья.

Этот эпизод сразу перечеркнул планы обоих тренеров на игру, пришлось перестраиваться по ходу. Отойдя от стартового шока, игроки «Динамо» забрали мяч под свой контроль. «Уфа» оборонялась и предсказуемо пропустила: на 29-й минуте Макаров воспользовался своим шансом и технично пробил в дальний угол – 0:1.

На 36-й минуте полузащитник «горожан» Касинтура фактически разрушил последние надежды на положительный результат для гостей. Африканец зазевался, упустил Грулева и сфолил, когда тот уже выбегал на рандеву с Беленовым. Вновь прямая красная карточка, и у «Уфы» уже на поле на два игрока меньше.

«Динамо» продолжило давление, но забить сумела еще лишь раз. На 86-й минуте отметился Захарян – 0:2.

Несмотря на неудачный результат, главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча похвалил своих ребят за самоотдачу:

- Сложно комментировать игру, мы остались в первом тайме вдевятером. Пытались донести до ребят в перерыве, что у нас есть шансы на ничью. Для меня самое главное то, что ребята вышли на второй тайм и бились до конца, за это им огромное спасибо. Они сегодня большие молодцы! – добавил тренер.

По результатам тура «Уфа» опустилась на 15-ое место в турнирной таблице.