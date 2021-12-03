Названы победители десятого юбилейного сезона конкурса «Уфимская Волна 2021»

Напомним, конкурс в этом году проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта экологическое объединение «Тенгри».

Гран-при конкурса получила группа «UZORITSA» — яркая, самобытная, и в то же время современная, команда со своим неповторимым стилем и мастерством.

В номинации «Народный выбор» золотой скрипичный ключ достался Алие Бадретдиновой (Уфа). Она многодетная мама, и именно в декрете поняла, что хочет развиваться в вокальном направлении. Результат налицо.

Номинация «Музыка без границ» открыла Уфе вокальную группу «VOICEX» (Оренбург-Москва). Это вдохновенные ребята, увлеченные идеей покорить мир своим творчеством. Они еще раз доказали, что идут правильным путем.

В номинации «Дебют дети 9-13 лет» наградную статуэтку и сертификат номиналом 50 тысяч рублей увезла в Магнитогорск Ангелина Плеханова, которую жюри похвалило за отличное умение пользоваться своим природным даром – голосом.

В номинации «Дебют дети 14-17 лет» заблистала всеми красками победы Полина Юнусова (Уфа), ее трудолюбие и критичное отношение к себе помогли справиться с волнением и воплотить «дерзкие мечты» в действительность. Кстати, композиция так и называлась.

Самый сложный выбор у жюри был в номинации «Лучший женский вокал». Три леди, обладающие выдающимися вокальными данными, были идеальны. Но проникновенность эмоций, которые подарила публике Алина Рай (Стерлитамак), сделали свое дело, и первенство в ее руках.

В номинации «Лучший мужской вокал» долгожданную статуэтку, а с ней и денежный приз получил Динар Кускильдин (Уфа). Он не первый раз участвует в конкурсе, поднимался по восходящей волне несколько лет. И вот награда за творческий рост, за трудолюбие, за новые решения, за верность избранному пути – победа.

Номинация «Андеграунд» показала, что старый добрый рок еще живет в сердцах людей разных поколений. Группа «Seven7side» (Уфа) – это самородки, для которых музыка — не работа, а увлечение, которому они честно отдают свои сердца. Жюри это отметили.

В номинации «Высшая проба» вперед прорвалась группа «Twins Kovl» (Уфа). Сестры-близняшки даже сменили имидж для выступления — от лиричности к эксцентричности. Эксперимент прошел более чем удачно, завершившись присуждением заветной премии.

Номинация «Авторская песня» всегда очень радует объемом и качеством представленных авторских работ. И хотя в финал выходят только два претендента, отличных песен, способных стать хитами, конечно, намного больше. В этот год звезды зажглись над группой «Нимфея» (Уфа). Их «Свободный ветер» стал откровением для всех.

Новая номинация «Выбор Спутник ФМ» в этом году стала еще одной вехой в развитии проекта и уникальной возможностью включить в плейлист радиостанции Спутник ФМ песню молодого автора. И сразу волшебство – первая песня Виктории Смирновой (Уфа) стала лидером в этой категории, и, надеемся, также понравится огромной аудитории слушателей радиостанции Спутник ФМ.

Хочется напомнить о том, что за десять сезонов в проекте было много открытий, «золотые самородки» нашей республики неисчерпаемы. Все участники «Уфимской Волны», даже те, кто на прошел в финал, говорят, что проект дал им творческий толчок и желание выйти на новый уровень. А победители обещают не опускать планку и стремиться к новым достижениям.

«Уфимская Волна» продолжается! Ждем новых открытий!

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