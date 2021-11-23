Октябрьской революции превращается в улицу развалин: как сегодня выглядит одно из старейших мест Уфы

Фото: Арсен Юзеев

С каждым годом Уфа как город становится всё больше и больше. Параллельно с этим растет потребность в жилье, а главные достопримечательности хорошеют, но довольно часто это плохо сказывается на истории нашего города. Про старые дома забывают, сносят и строят на их местах "человеческие муравейники". Улица, о которой пойдёт речь и её окружение, одна из жертв подобного постсоветского развития. Большая часть домов по Октябрьской революции — культурное наследие нашего города, которое остро нуждается в реставрации, хотя бы для создания комфортной городской среды.

УЗКО И ДУШНО

Первое ощущения при попадании на когда-то центральную улицу нашего города — духота. Узкая улица заполнена машинами, едущими в центр и обратно, маленькие тротуары с обоих флангов дороги залиты асфальтом, а на старинные дома падает тень от уродливых новоделов из стекла и бетона.

К сожалению, улица со всех сторон застроена огромными новостройками, абсолютно не вписанными в исторический контекст города. К слову, это большая проблема Уфы, вместо реставрации старых домов — сносить их, разрушая всю старинную красоту и забирая у горожан прекрасное место для прогулок, общественных пространств, и всех прелестей исторического центра.

Так же не стоит забывать о важности тишины в подобных местах. К слову, её на Октябрьской революции вряд ли получится найти. Улица соединяет монумент Дружбы с улицей Цюрупы, срезая путь водителям и разгружая Заки Валиди. Шум машин никогда не даст расслабиться в этом месте, а выхлопные газы будут создавать неприятный запах.

Не стоит забывать и про асфальт, которым залита улица. Конечно, возможно он уместен на дороге, но не на тротуаре. Дело в том, что такое дорожное покрытие действительно портит общий вид улицы, он не только некрасивый, но и неаутентичный. Тем более, летом асфальт сильно нагревается, выделяет вредные вещества, и заставляет людей задыхаться в его парах.

Фото: Арсен Юзеев

ВАНДАЛЫ

Главная проблема улицы — дома. Именно это, заставляет задуматься о будущем нашего города, о том, где ты хочешь быть: у фундамента двадцатиэтажной махины или рядом с деревянной лепниной!

Вряд ли для кого-то станет шоком состояние особняков, дворов и остальных простых человеческих удобств в данной местности. Начиная от туалетов на улице, заканчивая отсутствием водопровода в некоторых домах. К сожалению, на данный момент не видится никаких работ для создания удобств или реставрации построек. Даже наоборот, регулярно появляются новости об очередной выходке вандалов. Так, буквально недавно был случай целенаправленного разрушения домов, пока не понятно с какой целью. Активисты и местные жители пытаюсь бороться за сохранения зданий: одни, пытаясь сохранить культурное наследие, другие, охраняя дорогое сердцу место. Я лично стал свидетелем последствий недавнего акта вандализма, приехав на улицу, мне сразу бросилось в глаза разбитое окно одного из домов, пострадавшего от вандалов ночью.

Фото: Арсен Юзеев

Происходящее подтверждает активист уфимской «Архзащиты» и член совета по правам человека при главе РБ Эльза Маулимшина:

«С подобным мародерством сталкиваются постоянно все старинные дома. Многократно на вандализм жаловались и жители усадьбы Лопатиных (Уфа, ул.Аксакова, д.82) и Усадьбы Судаковых (Уфа, ул.Аксакова, д.84). Причем мародеры приступают к разграблению на газелях и грузовиках со всем современным оборудованием: бензопилами, металлоискателями, кувалдами, даже в частично расселенные дома, где одну квартиру расселили, а остальные собственники продолжают проживать. Как эти мародеры узнают о начале расселения того или иного дома - большой вопрос. На ум приходит аналогия, когда больной позвонил в скорую, еще жив, а его дом начинают осаждать гробовщики»

К сожалению, противостояние вандализму и мародёрству очень слабое и редко заканчивается успехом.

«С вандализмом борются только местные жители: постоянно звонят в полицию, пишут обращения на странице главы республики. Имеются даже номера машин этих вандалов. Однако пока ни один из них не пойман. Жители домов на ул. Октябрьской революции боятся, что мародеры сожгут их дома вместе с жильцами. К сожалению, это не просто страхи, а реальная возможность. И никто из властей их не в силах защитить», - добавляет активистка.

Стоит сказать, что совсем недавно сотрудники МЧС все же провели рейд по расселенным домам. Подобные действия действительно могут помочь в предотвращении пожаров и актов вандализма:

«Местные жители жаловались на то, что расселенные купеческие особняки не были даже обесточены. И на этой неделе МЧС нашей республики провел рейд по расселенным домам, устранив эту проблему. В ходе мероприятия пожарными был проведен обход расселенных домов по улице Октябрьской революции. Огнеборцы удостоверились в том, заколочены ли двери, нет ли в зданиях разбитых окон или иных признаков проникновения посторонних. Особое внимание уделялось поиску видимых кустарных подключений к электрической и газовой сети – такие действия не менее опасны для строения, чем разведения открытого огня, поскольку идут в разрез с установленными нормами безопасности и нередко приводят к возникновению ЧС», - говорит Маулимшина.

К сожалению, и жильцы не идеальны. То ли от безвыходности, то ли от безразличия чиновников в некоторые дома установлены окна и двери явно портящие вид особняков. Только представьте, старинное окно со ставнями, украшенное фасадной лепниной, в которое вставлено современное пластиковое окно, или же крыльцо, при виде которого сразу представляются дворяне в шубах и дверной проём с железной китайской дверью. Не отстают и малый бизнес, устанавливая металлопластиковые козырьки над своими магазинами. Это всё ужасно портит антураж улицы и чисто эстетический выглядит плохо.

БУДУЩЕЕ УЛИЦЫ

На сегодня есть два варианта:

1. Плачевный для многих людей. Окончательное измождение зданий вандалами, черными копателями и недобросовестными застройщиками. Это случиться, если в ближайшие годы об улице так и не вспомнят.

2. Хороший как для жителей улицы, так и для города. Реконструкция домов, расширение тротуаров, открытия общественных площадок. Это единственно верный вариант, который даст развития городу и позволит малому бизнесу развиваться.

Изображение: Главархитектура города Уфы

В данный момент, сдвиги в позитивную сторону уже есть, но всё идёт очень медленно. Слухи о реконструкции улицы ходят уже давно, а в этом году даже была представлена примерная схема реконструкции.

На схеме видно, что улица поделена на четыре условные части: «Культурный центр», «Торговый променад», «Старая Уфа» и «Уфимский кремль». Видны общественные пространства, место для малого бизнеса, спортивные площадки и палисадники. Власти пообещали не снести ни одного дома, а наоборот, передать их в собственность частным инвесторам для реставрации. Пешеходную зону собираются расширить, добавить велодорожку, а автомобильную дорогу оптимизировать до двух полос. Проект был представлен 19 марта этого года, его разработал "Московский центр урбанистики".

Подобные изменения сильно пойдут на пользу нашему городу! У жителей и туристов появится ещё одно место притяжения для проведения досуга, к слову, полезного для здоровья и развития, ведь по представленному проекту на улице сделают библиотеку и спортивную площадку. Город оставит ещё одно напоминание о своём прошлом, а жильцам больше не придётся гонять бездомных и вандалов из домов.