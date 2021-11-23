«Во славу Всевышнего!»: в Уфе сыграли в волейбол православные, мусульмане и иудеи

Фото: Волейбол Уфа-Школа волейбола UfaVolley

В Уфе на днях состоялся первый республиканский межконфессиональный турнир по волейболу. Покидать мяч вызвались четыре любительские команды от Уфимской епархии русской православной церкви, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Башкирии, а также Еврейской общины республики.

Идею спортивного состязания между представителями трех самых популярных религий Башкирии предложил Центр духовного управления мусульман России. По мнению мусульманского духовенства, такой турнир прекрасно укрепит тесную дружбу и взаимное сотрудничество между религиями, а также послужит примером пользы здорового образа жизни и занятий спортом среди населения.

ТЕПЕРЬ В ПЛАНАХ – «СПАРТАКИАДА»

Турнир состоялся на площадке стадиона «Динамо» 21 ноября. Все игроки на время сняли свои священные облачения и вышли на стадион в обычной волейбольной форме. Игра выдалась жаркой и напряженной, а зрители на местах горячо болели за свои команды.

В итоге победу в турнире одержала команда Центрального духовного управления мусульман. Второе место заняла Уфимская православная епархия, а почетное третье досталось Еврейской общине. Все команды получили памятные медали, а главное – позитивные эмоции!

Команды-победители получили медали. Фото: Волейбол Уфа-Школа волейбола UfaVolley

Власти Башкирии также высоко оценили идею спортивных межконфессиональных соревнований и даже подумывают организовать целую Спартакиаду среди представителей разных религий. Если, конечно, коронавирус позволит.

- Конечно, хотелось бы сделать мероприятие более массовым, со зрителями, но, к сожалению, ковид-ограничения. Надеюсь, что в следующем году без ковида проведем целую Спартакиаду авраамических религий, - поделился своими впечатлениями от турнира вице-премьер правительства республики Азат Бадранов.

После турнира, кстати, зрители тоже решили покидать мяч. Спортивной формы вот только никто с собой не захватил, а потому пришлось играть в богослужебных одеяниях.

- Мы вышли на поле и тоже решили покидать мяч немного. Такой запал был. Конечно, это форма богослужебная и официальная, но мы настолько вошли в настроение игровое. В рясе, конечно, неудобно. Спортом надо заниматься в спортивной одежде. Шапка не падала, потому что размер подходящий, наверное. Эти кадры облетели интернет. Многие, конечно, насмехаются, но и пускай – мне всё равно, - поделился в беседе с изданием «Подъем» глава миссионерского отдела Уфимской епархии Дионисий Ефимов.