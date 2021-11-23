Власти Уфы раскритиковали коммунальщиков за использование песка при борьбе с гололедом

В Уфе с гололедом продолжают бороться с помощью песка

Совсем недавно на Башкирию обрушились первые снегопады, а дороги и тротуары сковал гололед. Из-за перепада температур улицы Уфы, например, практически сразу превратились в один большой каток. В городской администрации отмечают, что только в минувшие выходные на уборку снега и наледи выходили 338 дорожных рабочих и 219 единиц спецтехники. Общими усилиями они расчистили башкирскую столицу от сугробов и обработали пескосоляной смесью тротуары.

Однако традиционный способ борьбы коммунальщиков с гололедом на улицах год от года подвергается критике со стороны тех же городских и республиканских властей. Все дело в том, что именно из-за огромного количества песка на дорогах зимой, летом Уфа становится пыльной и грязной. Об это несколько лет подряд говорил глава региона Радий Хабиров, об этом же недавно довольно резко высказался мэр города Сергей Греков.

- В этом году, наверное, в течение месяца убирали тот песок, который рассыпали прошлой зимой. Это недопустимо, это пыль, грязь и так далее, - заявил Сергей Греков на оперативном совещании в городской администрации. Сити-менеджер также пояснил, что необходимо сокращать использование той самой, классической пескосоляной смеси на дорогах.

ГРЯЗЬ И ПЫЛЬ

К слову, многие автолюбители Уфы постоянно жалуются на обилие в городе грязи весной и пыли летом.

- Зимой весь этот песок на дорогах как бы и не мешает, ты этого не замечаешь, - говорит уфимский водитель Ринат. – Все меняется к весне, когда снег начинает таять. Все эти тонны песка превращаются в грязевую кашу, которая оседает на днище и покрывает кузов автомобиля. На мойку приходится ездить очень часто – своими усилиями от этого просто так не избавишься.

Каждую весну уфимские коммунальщики буквально отмывают город от зимнего песка

К лету ситуация меняется, но лучше от этого не становится.

- Если дождя долго нет, то буквально за неделю машина покрывается толстым слоем пыли. Представьте себе, чем приходится дышать городским жителям каждый день? – задается вопросом Ринат.

Если водители все чаще обращают внимание на быстрое загрязнение машин из-за использования пескосоляной смеси, то чиновники напротив, отмечают проблемы несколько иного характера. В частности, власти Уфы неоднократно отчитывались о том, как с началом летнего сезона коммунальщики массово выезжают на помывку улиц при помощи спецтехники. И все ради того, чтобы башкирская столица не утопала в пыли.

Теперь деньги налогоплательщиков можно использовать более эффективно.

ЛЕД НЕ РАСТОПИТЬ ПЕСКОМ

Специалисты по дорожному хозяйству отмечают, что дорожное полотно страдает от песка, стирается разметка, а также имеются случаи забивания ливневой канализации. В памяти горожан еще остались те летние деньки, когда после проливных дождей улицы города превратились в настоящие реки.

Ну и самый главный минус – песок не растапливает лед, а только покрывает его, чем обеспечивает антискользящий эффект машинам и пешеходам.

- Зимой так или иначе температура воздуха все равно подскакивает до плюсовых отметок. И все начинает таять. И если сыпали на дороги песок, то дороги превращаются в такую кашу, что ездить невозможно. Поэтому я скорее за реагенты, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» таксист со стажем Андрей Борисов.

Так же не единичны ситуации, когда после использовании песчаной смеси из-под колес впереди едущей машины вылетают камни. А это, как известно, приводит к трещинам на лобовом стекле и даже вмятинам на кузове.

КСТАТИ

Согласно данным регионального правительства, в прошлом году Башкирия так и не смогла выполнять план по сокращению смертей на дорогах. Об этом неоднократно резко высказывался глава республики Радий Хабиров на своих оперативных совещаниях. В нынешнем году ситуация не сильно улучшилась. Довольно часто причинами ДТП в зимний период признают неудовлетворительное состояние дорог, которые попросту не успевают очистить от наледи. Очевидно, что с поставленной задачей классический способ борьбы с гололедом не справляется и возникает необходимость для поиска новых, более эффективных методов очистки городов.