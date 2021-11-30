Башкирия заняла 25 место в рейтинге развития регионов, но могло быть и хуже. Экономист рассказал, что происходит

По мнению эксперта, место Башкирии в этом рейтинге будет снижаться

На днях федеральный Фонд развития гражданского общества (ФРГО) опубликовал рейтинг социально-экономического положения регионов России за первое полугодие 2021 года. Как пояснили сами авторы этого исследования, составляли его на основе данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства и Налоговой службы.

ЧТО И КАК СЧИТАЛИ

Аналитики Фонда развития гражданского общества отмечают, что проводили исследование по нескольким блокам. Один из них, социально-экономический, состоит из первичных рейтингов, таких как: отношение суммы регионального продукта к численности экономически активного населения; отношение регионального продукта к общей численности населения; рейтинг среднемесячной зарплаты и отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины.

Рассчитывали эксперты и другие показатели, такие как отношение суммы госдолга к доходам бюджета, сравнение начисленных налогов (НДС) в регионе с аналогичным периодом в прошлом году, индекс промышленного производства и так далее.

Таким образом, составители рейтинга свели все первичные рейтинги в итоговую таблицу и вычислили итоговое место каждого региона России.

ГДЕ БАШКИРИЯ

По версии аналитиков Фонда развития гражданского общества Башкирия заняла 25-е место в общем рейтинге регионов России по социально-экономическому развитию. Из наших ближайших соседей впереди оказались Челябинская область (7-е место), Татарстан (13-е место) и Оренбургская область и Пермский край, разделившие друг с другом 19-е место.

Обошли Башкирию в этом рейтинге и несколько регионов, которые долгое время считались «депрессивными» и в других рейтингах, например, по уровню зарплат, оставались далеко позади. Например, Владимирская (21-е место) и Белгородская (15-е место) области.

Первые три места в рейтинге от ФРГО заняли Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область. Четвертую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ, а замкнул топ-5 Санкт-Петербург.

ЧТО НЕ ТАК С РЕЙТИНГОМ

Чтобы понять, почему Башкирия заняло именно такое место и что не так с самим рейтингом от ФРГО, мы обратились к экономисту Всеволоду Спиваку. По его мнению, он не претендует на «медицинскую точность» в определении «температуры» в регионе.

- Изменения на уровне «мы на два места поднялись» или «мы на три места упали» вряд ли могут быть предметом серьезного анализа, так как вполне попадают в границы погрешности. Значимость каждого из выбранных факторов отличается от региона к региону и каждый может (и будет) обоснованно говорить о переоценке или недооценке значимости конкретного показателя. Исходя из региональных особенностей и конкретной структуры экономики, - пояснил экономист.

Всеволод Спивак также разъяснил, почему Башкирия занимает в этом рейтинге от ФРГО именно эту конкретную позицию.

- Конкретное место Башкирии в этом рейтинге помимо стабильных переменных, каких как зарплаты, региональный продукт на душу населения и прочие, определяется и весьма динамичными показателями. Такими, как соотношение внутреннего долга к величине бюджета и к собранным налогам, индексом промпроизводства и динамикой регионального продукта, - говорит Спивак.

По словам экономиста, в Башкирии достаточно низкая долговая нагрузка казны, но высокие темпы роста задолженности.

- В этом году низкий уровень долговой нагрузки приводит к завышению нашей позиции в рейтинге. В следующем году, уровень долговой нагрузки существенно вырастет, - говорит Всеволод Спивак.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

По мнению экономиста, в условиях влияния пандемии на экономику, для оценки положения республики в этом рейтинге были переоценены некоторые показатели. Речь идет о текущей динамике регионального продукта и индексе промышленного производства.

- В текущем году Башкирия на самом деле демонстрирует неожиданно слабые динамические показатели. Эти показатели «тащат» нас вниз. Но разнонаправленное воздействие «переоцененых» показателей госдолга и динамики ВРП в сумме, приводит к тому, что кажется, что итоговое место отражено достаточно адекватно, - подытожил Всеволод Спивак.