«Спартак» еле спасся в Уфе, благодаря пенальти на пятой добавленной минуте

Фото: ФК "Спартак Москва"

Только лишь точный удар Соболева с пенальти позволил московскому «Спартаку» увезти из столицы Башкирии ничью. На протяжении всего матча именитые гости смотрелись блекло, а «Уфа» вполне могла забивать и второй гол, и третий – не хватало буквально чуть-чуть.

«СПАРТАК» ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ СОЗДАВАЛ

В Башкирии в эти дни установилась по-настоящему зимняя погода. Как известно, «Уфа» играет на искусственном газоне, и он в это время года обладает совсем непривычными для многих футболистов качествами. Игроки «Спартака» убедились в этом воочию, так как чуть ли не весь первый тайм они пытались хоть как-то привыкнуть к условиям, даже практически не вспоминая про ворота хозяев. Беленов откровенно скучал и вошел в игру лишь раз, когда на 29-й Умяров неожиданно выдал отличный пас на ход Промесу. Голландец откликнулся и даже успел пробить, но попал в выбежавшего на перехват уфимского голкипера.

В общем-то, это и был самый опасный момент всего первого тайма. «Уфа», несмотря на то, что смотрелась достаточно уверенно, похвастаться своими стопроцентными моментами не могла. Можно вспомнить разве что удар выше от Кротова. Растянуть оборону москвичей не удавалось, также не хватало хорошего последнего паса. К тому же, защитники «Спартака» очень хорошо прихватили Агаларова, практически не давая ему касаться мяча.

Фото: ФК "Спартак Москва"

БОДРЫЙ ВТОРОЙ ТАЙМ

В плане продуктивности построения атак у «Уфы» все наладилось во втором тайме. Пока «Спартак» по-прежнему возился где-то в середине поля и не особо мог подойти к владениям Беленова, хозяева свои подходы нащупали. Сначала на внимательность Селихова проверил Йокич, который чуть не закрутил мяч в ворота прямо с углового. Затем словенский защитник, похоже, понял, что нужно подключать партнеров и навесил в штрафную. Москвичи отбились, но тут же последовала атака вторым темпом. Журавлев бил головой с линии вратарской, Селихов успел отбить, но на добивании Никитин, и тут уже без шансов – 1:0.

«Уфа» на этом не остановилась. Пожар периодически продолжал возникать около ворот «Спартака». На 84-й даже казалось, что по красивой дуге мяч точно залетит в сетку, но на помощь Селихову пришла перекладина. А на 87-й гости еще и остались вдесятером – красную карточку получил Рассказов.

Фото: ФК "Спартак Москва"

Вроде бы, все благоволило хозяев взять три очка и одержать знаковую для себя победу. И вот тут на пятой добавленной минуте автор гола Никитин в своей штрафной широко расставил локти и попал в лицо Соболеву. Тут же подключился VAR, а на видеоповторах фол очевиден. К 11-метровой отметке подошел сам пострадавший и уверенно пробил под перекладину – 1:1.

До финального свистка оставалось буквально несколько секунд, но «Уфа» чуть даже было не спаслась. Плиев внезапно оказался практически перед пустыми воротами и ударил куда-то мимо. Стало обиднее вдвойне. Такая близкая победа упорхнула окончательно.

Фото: ФК "Спартак Москва"

ВПЕРЕДИ НОВЫЙ ВЫЗОВ

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после матча, естественно, был раздосадован, но отнесся к итоговому результату по-философски:

- Понятно, что «Спартак» по статусу и игрокам команда более высокого класса. Мы понимали, что сегодняшний соперник недавно играл с «Наполи», знаем, что после еврокубковых матчей сложно нашим командам переключаться на чемпионат. Поэтому мы ставили перед нашими игроками задачу в первом тайме сыграть максимально организовано, не дать сопернику забить. К сожалению, контригра у нас не получалась, потому что мы допускали ошибки при переходных фазах, но в перерыве мы поправили эту ситуацию, и дело пошло лучше.

– Эта упущенная на последних минутах победа не скажется ли с психологической точки зрения на команде?

– Ну если переживать все время, то, конечно же, скажется. У нас есть правило, что 24 часа после игры мы можем переживать. Прошло 24 часа, и мы начинаем готовиться к новому вызову. Поэтому думаю, что все будет нормально.