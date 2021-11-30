Финалистами всероссийского конкурса «Лига лекторов» стали жители Башкирии

Алла Дмитриевна Иванова. Автор фото Артур Робертович Салимов

Конкурс «Лига лекторов» организовало Российское общество «Знание». Его целью было выявить талантливых лекторов, которые могут увлечь широкую аудиторию и поделиться своим уникальным опытом. Как оказалось, таких людей в стране много! Всего поступило 2553 заявки из 80 регионов России. Участвовать в конкурсе вызвались кандидаты и доктора наук, молодые преподаватели, журналисты, писатели, бизнес-тренеры и профессиональные спортсмены!

В итоге в полуфинал прошли 500 лекторов из 73 регионов. Они выступали на интерактивных площадках с 15-минутными видеолекциями на самые разные темы - от прикладных знаний по психологии и построению карьеры до серьезных научных исследований. Выступления оценивали экспертное жюри и слушатели, которые и определили 100 участников-финалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Татарстана, Башкортостана, Калининграда и Пензы.

В финале участники конкурса выступят с лекциями перед студентами МГУ, МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РУДН и других вузов. По результатам оценок слушателей определятся 50 победителей конкурса, которые получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и возможность выступать на лучших образовательных площадках страны. Кроме этого, все финалисты получат доступ к комплексной образовательной программе «Машук», где узнают, как создавать и продвигать собственные YouTube-каналы, блоги и авторские курсы. Торжественная церемония награждения состоится в Москве 1 декабря.

В топ-100 финалистов конкурса вошли и лекторы из Башкирии. В беседе с «Комсомолкой» они рассказали, о чем будут говорить на финальной лекции, поделились секретами, как увлечь студентов, а также пофантазировали, какими будут лекторы в будущем.

«ЛЕКТОР - ПРОФЕССИЯ, ХОББИ И СУДЬБА»

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методологии преподавания в УГАТУ Алла Иванова признается: лекторство для нее и профессия, и хобби, и судьба. Алла Иванова родилась в семье потомственных учителей, чей общий педагогический стаж насчитывает более 400 лет! Так что других вариантов профессии у нее просто не было.

- Изначально я хотела связать свою жизнь с математикой. Даже защитила диссертацию о том, как преподавать математику гуманитариям, и стала кандидатом педагогических наук. В 2007 году меня позвали в УГАТУ, где я уже 14 лет читаю студентам-технарям лекции по педагогике и психологии, - рассказывает Алла Иванова.

Алла Дмитриевна Иванова. Автор фото Артур Робертович Салимов

О конкурсе «Лига лекторов» она узнала случайно, просматривая информацию о научных конференциях в интернете, и сразу решила - это прекрасный шанс заявить о себе и своих достижениях. С темой для выступления долго определяться не пришлось. Уже много лет Алла Иванова активно изучает теорию поколений и даже стала основателем нового научного направления «Психолого-педагогическая парадигма теории поколений».

- Первое выступление было посвящено взаимодействию разных поколений в рабочей среде. Вторая лекция, с которой я выступала в полуфинале, называлась «Поколение Z - пилотное поколение цифрового мира», и речь в ней шла о современной молодежи. Тема поколений - вообще мой конек, говорить об этом я могу часами. Единственная сложность - уложиться в 15 минут! - улыбается Алла Иванова. - Для финала же я подготовила лекцию «Теория поколений: это вам не игрушки». Хочу рассказать о том, как компьютерные игры и виртуальная реальность меняют психологию людей.

Своей лекторской фишкой Алла Иванова считает умение заинтересовать студентов-технарей гуманитарными науками. Она и сама помнит, чего ей не хватало на лекциях по гуманитарным дисциплинам, и старается восполнить эти пробелы.

Также Алла Дмитриевна признается, что участие в «Лиге лекторов» - прекрасный шанс выйти на широкую аудиторию и заявить о себе.

- Скрывать не буду, мне нужна победа, которая станет своеобразным аккордом моего профессионального пути. Будем честными, мы живем в мире молодежи, и у людей 50+ все меньше остается возможностей. Мне 56 лет, и я хочу доказать, что мой опыт и знания имеют большое значение. Хочу поговорить с молодежью не только в рамках университетской аудитории, но и во всероссийском масштабе, - заявляет Алла Иванова.

По ее мнению, лектор будущего - это прежде всего живой человек, а не робот или компьютерная программа. Профессионал своего дела, который любит людей и хочет делиться с ними своими знаниями.

- Лектор будущего должен быть похож на человека эпохи Просвещения - разносторонний, легко обучаемый, с огромным творческим потенциалом, - уверена Алла Иванова.

«ГЛАВНОЕ - ВИДЕТЬ ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА СТУДЕНТОВ»

Кандидат филологических наук Марина Эрштейн 22 года преподает зарубежную литературу и ораторское искусство в БашГУ. Лекторство педагог считает важной и ответственной профессией. Важной - потому что лектор передает свои уникальные знания и опыт другим людям. Ответственной - потому что нужно постоянно самосовершенствоваться.

- О конкурсе я узнала, прочитав объявление на сайте университета, и решила попробовать свои силы. Тем более что у меня уже была видеозапись лекции, которую специально для меня сделали студенты. Я ее взяла за основу, добавила некоторые моменты. Когда пришло сообщение, что я прошла в полуфинал, моему удивлению и радости не было предела! - вспоминает Марина Эрштейн.

Мария Эрштейн. Автор фото Артур Робертович Салимов

Темой для своего выступления педагог выбрала загадочную историю семьи Шекспира. Над тайнами жизни великого писателя уже несколько веков ломают головы специалисты, но ответы на многие вопросы не найдены до сих пор. Марина Эрштейн признается, что шекспировский вопрос волнует ее еще со студенческой молодости, поэтому и над темой лекции долго гадать не пришлось.

- Так получилось, что во время подготовки к выступлению в полуфинале я серьезно заболела. Болезнь смешала все планы, в какой-то момент я даже засомневалась: а смогу ли достойно выступить? Но потом поняла, что второго такого шанса уже не будет, поэтому собралась с силами и выступила! А увидев свое имя в списке финалистов, сначала не поверила. У меня были достойные и талантливые соперники, которых обойти, казалось, было нереально, - улыбается Марина Эрштейн.

Для финального выступления лектор выбрала все ту же шекспировскую тему, но усовершенствовала лекцию, добавив туда личные фотографии и воспоминания из поездки в 2018 году на родину великого писателя.

- Я не гонюсь за победой в конкурсе. Для меня действительно участие, возможность выступить перед студентами в аудитории МГУ - флагмана российского литературоведения - уже огромный жизненный опыт.

Впрочем, свои шансы на победу Марина Эрштейн оценивает высоко, ведь ее лекции у студентов пользуются большим успехом.

- Я всегда говорю: если вы выступаете с какой-то темой, то должны или полюбить ее, или отказаться от выступления. Студенты не любят скучные заумные истины из учебников, их нужно увлечь, заинтересовать. И когда я вижу, как горят глаза ребят во время лекции, как они пытаются спорить, обсуждать тему, то понимаю, что я на правильном пути. И еще лектор должен быть образцом речи и поведения в аудитории, - уверена Марина Эрштейн.