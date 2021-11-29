Какие налоги должны заплатить жители Башкирии до 1 декабря

Налоги необходимо оплатить до 1 декабря 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже совсем скоро истекает срок уплаты целого ряда налогов, напоминают жителям Башкирии в Федеральной налоговой службе. Как известно, до 1 декабря необходимо заплатить начисленные за 2020 год транспортный, земельный и налоги на имущество. В противном случае неплательщикам грозят серьезные штрафные санкции. Подробнее о том, кто и за что должен заплатить, в материале «КП-Уфа».

НАЛОГ НА ТРАНСПОРТ

До 1 декабря 2021 года каждый автовладелец республики обязан заплатить транспортный налог. В ФНС напоминают, что этот налог уплачивается по местонахождению транспортного средства, а ставки по нему устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности.

Льготы на уплату транспортного налога в Башкирии имеют сразу несколько категорий граждан.

Так, от уплаты транспортного налога полностью освобождены Герои Советского Союза и России, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны военной службы, инвалиды всех категорий. Также от уплаты освобождены ветераны труда, которые владеют легковушками с мощностью двигателей до 150 лошадиных сил или грузовые автомобили до 250 л.с., при условии, что грузовики старше 10 лет.

Полностью освобождены от транспортного налога в Башкирии многодетные семьи и родители ребенка-инвалида. Этими льготами может воспользоваться один из родителей, а действует льгота в отношении одного автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. или в отношении автобуса (в случае с многодетными семьями) с мощностью двигателя до 125 л.с.

Кроме того, льготы в виде пониженных ставок транспортного налога действуют для всех жителей Башкирии, владеющих одним легковым автомобилем до 150 л.с.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Также до 1 декабря 2021 года жители Башкирии обязаны заплатить налог на имущество или, по-другому, на недвижимость. Ставки налогов на частные дома и квартиры рассчитываются в зависимости от кадастровой стоимости жилья.

Если площадь жилых помещений не превышает 50 квадратных метров, то ставка составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Далее ставка повышается уже в зависимости от самой кадастровой стоимости: 0,15% если кадастровая стоимость жилплощади от 4 до 7 млн рублей; 0,18% если от 7 до 10 млн рублей включительно; 0,2% если оценивается свыше 10 млн рублей.

Льготы на уплату налога на имущество имеют многие льготные категории жителей Башкирии. Среди них Герои Советского союза и России, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, а также военные пенсионеры и так далее – всего 15 категорий. С полным списком льготников федерального значения, которым положены льготы при уплате налога на недвижимость, можно ознакомиться на сайте налоговой службы www.nalog.gov.ru.

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

Что касается налога на землю, то в Башкирии пенсионеры, инвалиды и ветераны не платят налог на дачные участки площадью не более 6 соток. Кроме того, всех пенсионеров освобождают от уплаты налогов с этих самых 6 соток, даже если им принадлежат участки побольше. Проще говоря, если участок площадью, например, 20 соток, то платить нужно будет только за 14.

Рассчитывается налог на землю также, как и на имущество – исходя из кадастровой стоимости участка. 0,3% от кадастровой стоимости земли владельцы платят в виде налога, если участок используется в качестве сельхозугодий, находится в границах населенных пунктов или на нем находятся жилые дома.

КАК ПЛАТИТЬ

ФНС по Башкирии, напоминает всем жителям республики, что если вы до сих пор не получили налоговое уведомление, то его можно получить в почтовом отделении по месту жительства, либо в отделении МФЦ или в самом отделении налоговой службы. Есть и другой способ получения квитанции: через сервис «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России.

Заплатить налоги на транспорт, имущество или землю можно несколькими способами. Например, удаленно:

- С помощью сервисов «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин;

- С помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ»;

- Через платежные терминалы и онлайн-сервисы банков;

Заплатить налоги можно также в любом отделении «Почты России».

Всех злостных неплательщиков налогов ждут штрафные санкции, а за каждый день просрочки начисляются пени. Законодательством предусмотрены такие виды негативных последствий для неплательщиков, как арест имущества и банковских счетов, запрет на выезд за пределы страны и дополнительные расходы на исполнительские сборы.