Какой будет погода в декабре 2021 года в Башкирии

Погода будет располагать к прогулкам или вылазкам на каток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Декабрь 2021 в Башкирии начнется с потепления, а затем погода придет в норму.

Осень в Башкирии выдалась богатой на погодные сюрпризы. После аномальной жары уже в сентябре в республику пришли холода, да и в целом октябрь-ноябрь в 2021 году выдались куда морознее, чем в 2020.

Недавно синоптики предоставили долгосрочный прогноз погоды на зиму 2021-2022. Согласно данным Росгидрометцентра, температура воздуха зимой в Башкирии не сильно будет отличаться от многолетних значений. Это значит, что ни лютых морозов, ни значительных оттепелей ждать не стоит. Какой же будет погода в декабре 2021?

ПОГОДНЫХ СЮРПРИЗОВ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Первый месяц зимы в республике, вопреки всем прогнозам, начнется с потепления. Всю первую неделю декабря в Башкирии будет идти мокрый снег с дождем, дороги покроются снежной кашей, по утрам превращающейся в ледяную корку. Средняя температура воздуха ночью составит около -4; -3, а днем столбики термометров поднимутся до +2; +5.

Впрочем, потепление задержится в республике ненадолго, и уже начиная со второй недели погода будет вполне соответствовать декабрьской. Сильных снегопадов в течение месяца не ожидается, погода хоть и будет пасмурной, но все же и солнце изредка будет проглядывать.

В первой половине декабря средняя температура воздуха ночью составит -11; -9 градусов, в восточных районах подморозит до -15. Днем уличные градусники покажут -8; -7, на востоке республики: -13; -11 градусов.

Начиная со второй половины месяца, температура воздуха, в среднем, снизится всего 3-4 градуса, так что опасаться трескучих морозов не стоит. По ночам столбик термометров редко опустится ниже -16 (в основном, -13; -10), а днем ртутные столбики будут показывать примерно -11; -10 градусов.

Неделя перед новогодними праздниками, по долгосрочным прогнозам синоптиков, обещает быть солнечной и относительно (по декабрьским меркам) теплой. Иногда будет падать мягкий снег (какая же новогодняя сказка без снежинок!), а -13, -11 на термометрах располагают к прогулкам и вылазкам на каток.