Рынок с пивнушкой вместо кинотеатра. Во что превратилась легендарная уфимская «Аврора»

Фото: avrorakino.ru и Захар Яковлев

2007 год, в который уже никто и никогда не вернется, запомнился многим уфимцам не только расцветом молодежных субкультур, модой на металкор, «аськой» и «горящим» сентябрем, но и одним очень грустным событием. В микрорайоне «Зеленая роща» закрылся легендарный и любимый многими горожанами кинотеатр «Аврора».

Заведение просуществовало более 20 лет и оставило глубокий след в памяти жителей «Зеленки». Одним из таких является читатель «КП-Уфа» Марк И. (имя изменено. – Ред.), который поделился с нами воспоминаниями о кинотеатре.

Первые воспоминания нашего собеседника об «Авроре» относятся к концу девяностых годов, когда Марк был в совсем еще юном возрасте и ходил в детский сад. В те времена в Уфе еще не было целой плеяды торговых центров с современными кинозалами. Поэтому для просмотра свежей киноновинки жители столицы могли сходить либо в «Искру», либо в «Родину», либо в «Победу».

– Тогда на фоне этих трех мастодонтов «Аврора» выглядела морально и физически устаревшей. Новые фильмы показывали с большим опозданием, а сам кинозал оставлял желать лучшего: неудобные деревянные кресла, довольно средняя акустика, тусклый экран. Единственное стоящее, что мне запомнилось о кинотеатре в те времена, – это афиши, которые были нарисованы от руки. Тогда это никак не впечатляло, но сейчас понимаю, что в этом был свой особый винтажный шарм, – вспоминает уфимец.

«Авроры» в начале 2000-ых Фото: avrorakino.ru

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

Однако в 2004 году все изменилось. В «Авроре» был сделан капитальный ремонт, который осовременил заведение и по качеству предоставляемых услуг поставил его в один ряд с лучшими кинотеатрами башкирской столицы.

– Качественный объемный звук, четкий экран, новое освещение, мягкие и удобные кресла – «Аврора» тогда прямо переродилась. Не менее важным новшеством было то, что теперь все кинопремьеры можно было посмотреть теперь и здесь. Это было классно, ведь ради свежей новинки уже не надо было ехать в центр или на проспект, – рассказывает Марк.

В 2004 году «Аврора» преобразилась до неузнаваемости Фото: avrorakino.ru

Кроме просмотра фильмов в обновленном зале, «Аврора» предлагала посетителям провести время в кинокафе с большим экраном, фаст-фуд баре, а также поиграть в бильярд.

До и после своего «перерождения» «Аврора» активно сотрудничала с детскими садами и школами. Для дошколят и подростков организовывались специальные кинопоказы и мероприятия.

– Помню, было одно представление. Организаторы обещали зрелищное мероприятие с фокусами, лазерным шоу и конкурсами, в которых можно было выиграть целых пять килограммов мороженого. В принципе, получилось клево и весело, нам с друзьями понравилось. Вот только с призами за победу в конкурсе случился облом. Мой одноклассник выиграл в самом главном из них, но вместо мороженого получил лишь какое-то символическое вознаграждение: то ли шарик, то ли ручку. Тем не менее, все равно никто особо не расстроился, наш класс здорово провел время, – вспоминает Марк.

Посетители кинотеатра могли провести досуг в том числе и в уютном кафе Фото: avrorakino.ru

«Аврора» была излюбленным местом для подростков из «Зеленки». По словам нашего собеседника, для многих старшеклассников порой было не просто решиться, где дружной компанией провести ночь: в компьютерном клубе или на ночном нон-стоп показе.

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Вот так здание бывшей «Авроры» выглядит сейчас Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Однако обновленная «Аврора» просуществовала всего три года. 26 апреля 2007 года руководство заведения заявило о временном закрытии кинозала в связи с ремонтом. Но, к сожалению, возобновления работы кинотеатра так и не состоялось.

– В Уфе в то время начали появляться такие крупные торговые комплексы как «Мир» и «Иремель», в которых располагались кинотеатры с несколькими большими залами. Быть может, из-за конкуренции и не совсем неудачного расположения, содержание «Авроры» в качестве кинотеатра стало попросту нерентабельным, – предположил Марк.

Внутри бывшего кинотеатра расположился ничем не примечательный рынок Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Здание «Авроры» за 14 лет никуда не делось, однако теперь ни внутри, ни снаружи него уже ничего не напоминает о существовании легендарного кинотеатра. Прибежище для любителей кино заполонили лавки с продуктами, табаком, одеждой, аптека, букмекерская контора и пивнушка.

– Это очень грустно, когда что-то близкое и любимое уходит из твоей жизни бесследно. Однако с «Авророй» получилось, наверное, даже хуже: ставший для многих родным уютный кинотеатр превратился в рядовой невзрачный рынок. Время от времени я прогуливаюсь по району, где вырос, и проходя мимо бывшего кинотеатра испытываю чувство признательности к «Авроре» за то, что в подарила в дни моей юности столько радости. Но вместе с тем меня не покидает чувство тоски от того, что тем самые мгновения и ощущения уже никогда не вернуть и не повторить, – поделился Марк.