На сцене Национального молодёжного театра имени Мустая Карима состоялся финал и Гала-концерт Республиканского телевизионного конкурса «Сулпылар».

Я испытал большую радость, слушая ваши искренние, искристые выступления. Спасибо вам, дети! Спасибо вам, организаторы! - сказал легендарный композитор Рим Хасанов, жюри конкурса "Сулпылар", вручая гран-при 10-летнему Рамазану Биккинину из Стерлитамака.

- Сегодня дети пели серьезный репертуар. Я рада, что юные таланты берутся за народные песни. Наше золотое наследие должно звучать, - поделилась впечатлениями легендарная певица Назифа Кадырова. - Я рада, что уже который год, слушаю детей в качестве жюри престижного конкурса "Сулпылар". Вижу, как дети растут из первого тура до финала. Я заряжаюсь их энергией, их талантом, их целеустремленностью.

В жюри конкурса работали известный исполнитель, руководитель молодежного интернет-радио "Юлдаш плюс" ильнур Рамазанов, актер Национального молодежного театра, народный артист Башкортостана Венер Камалов, солистка ансамбля "мирас", заслуженная артистка Башкортостана Венера Юлгильдина.

Участие в духовном воспитании детей, привитие любви к родной культуре являются главными задачами команды детско-юношеского телеканала «Тамыр». Республиканский телевизионный конкурс юных певцов «Сулпылар» взял старт в 1992 году и по сей день остается востребованной творческой площадкой. Суть проекта заключается в выявлении и поддержке поющих детей с самых отдаленных уголков республики. Участие и победа в телеконкурсе «Сулпылар» дает детям возможность выступать на больших концертах, является стартовой площадкой для российских и международных фестивалей. В течение года еженедельно на телеканалах БСТ и ТАМЫР маленькие конкурсанты показывают свои таланты. В этом году в отборочном туре приняло участие 321 человек, а в финал вышли только 13 детей. Мастер-классы, интенсив-тренинги, фотосессии, работа над репертуаром, съемки, записи - это далеко неполный перечень работ, которые проводятся командой телеканала «Тамыр» для достойной реализации значимого проекта.

Специальными призами Курултая башкир наградила детей депутат Государственной Думы, председатель Президиума Всемирного Курултая башкир Эльвира Аиткулова.

- Я сегодня пришла с внучкой Сафией, она смотрела с удовольствием, подпевала. Поражаюсь, как удается "Тамыру" из года в год создавать проекты одинаково интересные и детям, и взрослым! Вклад телеканала "Тамыр" в развитие родного языка, привитие любви к родной культуре трудно переоценить. Команда нашего "Тамыра", опираясь на корни, находит путь к сердцу современных детей, стремительно идет вперед, покоряет сложный медиамир.

Специальные призы финалистам учредили и вручили директор Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова, заместитель директора ГУП ТРК "Башкортостан" РБ Танзиля Ульмасбаева, руководитель музыкального телеканала "Курай" Рита Уметбаева. Детей приветствовали семикратная чемпионка мира по шашкам, заместитель председателя Госсобрания-Курултая РБ Тамара Тансыккужина, заместитель министра культуры Гульдар Хамитова, начальник Управления национального образования Азат Батыршин.

- Я благодарю детей за их желание петь на родном языке и родителей, педагогов за поддержку, кропотливую работу, - сказала директор телеканала "Тамыр" Гульназ Кульсарина. - Спасибо нашему душевному и талантливому жюри. Режиссер проекта Гульсясак Игибаева, редактор Зульфия Байбулатова и одержимая высоким качеством детского контента команда "Тамыра" сделали все, чтобы ребята не просто показали свои способности, но и выросли двигаясь от тура к туру. Если серебряные монетки "Сулпылар" звенят 29-й год - значит, это кому-то нужно!